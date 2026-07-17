La Liga Santafesina de Fútbol afrontará este sábado una jornada determinante en el Torneo Apertura "Copa Sanatorio Garay". Luego del adelanto disputado entre semana, la fecha 18 tendrá el desarrollo de la mayor parte de sus encuentros, con un programa que concentra buena parte de las expectativas en la lucha por el título.
La Perla defiende la cima en una fecha que promete emociones fuertes
La decimoctava jornada del Torneo Apertura de Primera A continuará este sábado con seis encuentros que pueden modificar la pelea por el campeonato. El duelo sobresaliente se disputará en San Justo, donde el líder La Perla del Oeste visitará a Colón de San Justo, tercero en las posiciones, en un cruce decisivo para el futuro del certamen. Sanjustino, que ya adelantó su compromiso con una victoria, seguirá de cerca el desarrollo de una fecha que puede cambiar el orden de la tabla.
Todas las miradas estarán puestas en el choque que protagonizarán Colón de San Justo y La Perla del Oeste. El encuentro se jugará desde las 15.30 y contará con el arbitraje de Maximiliano Manduca.
Será un duelo con sabor a final. La Perla llega como líder del campeonato con 43 puntos, mientras que Colón de San Justo suma 40 y necesita quedarse con los tres puntos para descontar diferencias y volver a prenderse con fuerza en la pelea por el primer puesto.
Del otro lado, el conjunto dirigido por Andrés Formento buscará dar un golpe de autoridad, ampliar la ventaja y acercarse cada vez más al objetivo de conquistar el Apertura.
El resultado también será seguido atentamente por Sanjustino, que ya cumplió con su compromiso de la fecha y alcanzó las 41 unidades, quedando como escolta provisorio.
Dependiendo de lo que ocurra en San Justo, el "Matador" podría finalizar el fin de semana como líder o mantenerse muy cerca de la punta cuando resten pocas jornadas para el cierre del campeonato.
Una programación con mucho en juego
La actividad comenzará a las 15.30 en todas las canchas y ofrecerá partidos importantes tanto en la parte alta como en la mitad de la tabla.
Náutico El Quillá recibirá a Gimnasia y Esgrima en Santo Tomé, utilizando la cancha de Independiente, con Juan Bonnín como árbitro. El elenco del Parque del Sur intentará hacerse fuerte para volver a sumar de a tres frente a un rival que también necesita puntos para mejorar su campaña.
En Cabaña Leiva, La Salle será local frente a Ciclón Norte con arbitraje de Leandro Rotela. El conjunto colegial busca seguir acercándose a los puestos de privilegio y mantener sus aspiraciones de cerrar el torneo entre los protagonistas.
Sportivo Guadalupe, uno de los equipos de mejor rendimiento en la temporada, recibirá a Independiente con Nicolás Mottier como juez principal. El elenco guadalupano acumula 33 unidades y todavía conserva expectativas matemáticas de seguir escalando posiciones.
Otro de los encuentros atractivos tendrá lugar entre Cosmos y Newell's Old Boys. Ignacio Castellano será el encargado de impartir justicia en un duelo entre equipos que buscarán cerrar el campeonato de la mejor manera posible.
En tanto, Las Flores II enfrentará a Universidad con arbitraje de Carlos Céspedes, en otro compromiso que promete intensidad y puntos importantes para ambos.
Con apenas unas fechas por disputarse, cada partido comienza a tener valor de definición. La pelea por el campeonato permanece completamente abierta y los márgenes de error son cada vez menores.
La Perla intentará sostener el liderazgo, Sanjustino aguardará un traspié del puntero para recuperar la cima y Colón de San Justo buscará hacerse fuerte en su casa para meterse nuevamente de lleno en la conversación por el título.
Programación – Fecha 18
Náutico El Quillá vs. Gimnasia y Esgrima (en cancha de Independiente). Árbitro: Juan Bonnín. La Salle vs. C. Norte. Árbitro: Leandro Rotela. Guadalupe vs. Independiente. Árbitro: Nicolás Mottier. Cosmos vs. Newell's. Árbitro: Ignacio Castellano. Colón SJ vs. La Perla. Árbitro: Maxi Manduca. Las Flores II vs. UNL. Árbitro: Carlos Céspedes.
Las principales posiciones muestran a La Perla del Oeste como líder con 43 puntos, seguido por Sanjustino con 41 y Colón de San Justo con 40. Más atrás aparecen Sportivo Guadalupe con 33, Colón de Santa Fe con 30 y La Salle con 29 unidades.
La cuenta regresiva hacia la definición del Torneo Apertura ya comenzó y la fecha 18 puede marcar un antes y un después. El enfrentamiento entre el primero y el tercero del campeonato reúne todos los condimentos de una verdadera final anticipada, mientras el resto de los protagonistas buscará sumar para cumplir sus propios objetivos.
La Liga Santafesina vivirá otro sábado cargado de fútbol, con emociones, expectativas y un campeonato que sigue ofreciendo una apasionante lucha por el título de la Copa Sanatorio Garay.