Liga Santafesina de Fútbol

La Perla defiende la cima en una fecha que promete emociones fuertes

La decimoctava jornada del Torneo Apertura de Primera A continuará este sábado con seis encuentros que pueden modificar la pelea por el campeonato. El duelo sobresaliente se disputará en San Justo, donde el líder La Perla del Oeste visitará a Colón de San Justo, tercero en las posiciones, en un cruce decisivo para el futuro del certamen. Sanjustino, que ya adelantó su compromiso con una victoria, seguirá de cerca el desarrollo de una fecha que puede cambiar el orden de la tabla.