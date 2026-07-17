La Copa Santa Fe continúa consolidándose como uno de los certámenes más importantes del calendario futbolístico provincial y este sábado ofrecerá una jornada que promete emociones de principio a fin.
Sábado de ilusión: Ciclón Racing recibe a Unión y Sanjustino va por otro batacazo ante Colón de SF
La Copa Santa Fe vuelve a poner a los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol en el centro de la escena provincial. Este sábado habrá dos encuentros de enorme trascendencia: desde las 13.30, Ciclón Racing será local frente a Unión de Santa Fe, mientras que a las 16, Sanjustino recibirá a Colón de Santa Fe. Ambos partidos corresponden a los octavos de final y, en caso de empate, se definirán mediante remates desde el punto del penal.
Dos representantes de la Liga Santafesina tendrán el enorme desafío de enfrentar a dos históricos protagonistas del fútbol argentino, en una tarde que puede quedar grabada para siempre en la memoria de sus hinchas.
El primer gran capítulo se escribirá desde las 13.30, donde Ciclón Racing abrirá las puertas de su estadio para recibir a Unión de Santa Fe por los octavos de final.
Para la institución lagunera no se trata de un partido más. Competir en un torneo de semejante magnitud representa la recompensa al trabajo sostenido de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, colaboradores y socios que, durante años, apostaron por el crecimiento del club.
Un presente alentador
El presente deportivo encuentra a Ciclón Racing con una identidad consolidada y con un escenario que luce en excelentes condiciones para recibir uno de los compromisos más importantes de su historia reciente. La cancha presenta un estado impecable y todo el predio fue preparado para vivir una verdadera fiesta deportiva.
Desde la dirigencia hicieron un fuerte llamado a toda la familia del club para acompañar al equipo en este momento tan especial.
"Llenemos la cancha de celeste y blanco, hagamos sentir la localía y acompañemos al equipo en este momento tan importante", expresaron los dirigentes, invitando a socios, simpatizantes y vecinos de la ciudad a transformar el estadio en un verdadero fortín.
Los colores celeste y blanco que identifican a Ciclón Racing adquieren además un significado especial en una semana cargada de sentimiento futbolero para todo el país. A tan solo dos días de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el clima futbolístico invade cada rincón de la provincia y la ilusión también se traslada a la Copa Santa Fe.
Las puertas del estadio se abrirán desde las 12.30 para permitir el ingreso del público con suficiente anticipación. Se espera un gran marco de espectadores para presenciar un encuentro en el que tanto Ciclón Racing como Unión presentarán sus mejores formaciones buscando el pase a los cuartos de final.
La terna arbitral estará encabezada por Joaquín Urbani como juez principal, acompañado por Rubén Fernández y Miguel Mesquida como asistentes.
Como lo establece el reglamento de la competencia, si el partido termina igualado al cabo de los noventa minutos, la clasificación se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.
Sanjustino recibe a Colón en otro duelo de alto voltaje
La actividad no terminará en Ciclón Racing. Desde las 16, toda la atención se trasladará al Portón del Norte, donde Sanjustino afrontará otro desafío de enorme jerarquía frente a Colón de Santa Fe.
El conjunto de San Justo atraviesa un presente deportivo muy sólido y buscará aprovechar la fortaleza que habitualmente demuestra jugando como local para intentar avanzar a la siguiente instancia de un torneo que cada temporada gana prestigio.
Del otro lado estará el sabalero, una institución de enorme historia y tradición, que llegará decidido a imponer su jerarquía para seguir en carrera. La combinación de dos equipos con aspiraciones importantes garantiza un espectáculo de alto nivel y con todos los ingredientes propios de una definición.
La responsabilidad de impartir justicia será de Enzo Silvestre como árbitro principal, mientras que Bruno Levatti y Lucas Spacessi cumplirán funciones como asistentes.
Al igual que en el encuentro de Santa Fe, si el marcador permanece igualado luego del tiempo reglamentario, el clasificado surgirá mediante la definición desde los doce pasos.
El crecimiento de la Copa Santa Fe permite que escenarios históricos del fútbol provincial reciban encuentros de gran trascendencia, acercando a los clubes de distintas categorías y ofreciendo la posibilidad de competir frente a rivales de máxima exigencia.
Para Ciclón Racing y Sanjustino, estos partidos representan mucho más que una llave eliminatoria. Son la oportunidad de mostrar el trabajo que vienen desarrollando desde hace años, de fortalecer el sentido de pertenencia de sus comunidades y de seguir escribiendo páginas importantes en la historia de ambas instituciones.
La expectativa crece con el paso de las horas. En Ciclón ya se respira un clima de fiesta, mientras que en San Justo también se espera una convocatoria importante para acompañar a un equipo que buscará hacerse fuerte en casa.
La Copa Santa Fe continúa demostrando por qué se convirtió en uno de los torneos más atractivos del calendario provincial. Su formato reúne a clubes de diferentes categorías, potencia el desarrollo del fútbol santafesino y brinda escenarios inolvidables para jugadores, dirigentes e hinchas.
Este sábado será una nueva demostración de ese crecimiento. Dos estadios, cuatro equipos con grandes aspiraciones y ciento de simpatizantes aportarán el color necesario para una jornada que promete emociones de principio a fin.
Con el sueño de seguir avanzando intacto, Ciclón Racing intentará hacer valer la localía frente a Unión, mientras que Sanjustino buscará dar otro paso histórico ante Colón.
Dos partidos, un mismo objetivo y una provincia que volverá a disfrutar de una competencia que año tras año sigue elevando su nivel y reafirmando que el fútbol santafesino atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.