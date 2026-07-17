Copa Santa Fe 2026 - Octavos de final

Sábado de ilusión: Ciclón Racing recibe a Unión y Sanjustino va por otro batacazo ante Colón de SF

La Copa Santa Fe vuelve a poner a los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol en el centro de la escena provincial. Este sábado habrá dos encuentros de enorme trascendencia: desde las 13.30, Ciclón Racing será local frente a Unión de Santa Fe, mientras que a las 16, Sanjustino recibirá a Colón de Santa Fe. Ambos partidos corresponden a los octavos de final y, en caso de empate, se definirán mediante remates desde el punto del penal.