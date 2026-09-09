Infantiles

Sub 10 femenino: las más pequeñas también quieren jugar

Este sábado, el predio Nery Alberto Pumpido será escenario de una jornada especial para las niñas que empiezan a transitar sus primeros pasos en el fútbol. La propuesta Sub 10 de fútbol femenino infantil busca generar un espacio propio de juego, encuentro y diversión, con la mirada puesta en construir desde abajo el futuro de la disciplina en Santa Fe.