Liga Santafesina de Fútbol

La Perla sigue firme y el Apertura entra en su recta decisiva

La decimocuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol continuó este sábado con cinco encuentros, dos partidos postergados y resultados que comienzan a perfilar la lucha por el título. La Perla del Oeste se mantiene como único puntero con 35 unidades, mientras que Colón de San Justo y Sanjustino continúan al acecho a sólo dos puntos de la cima.