La Liga Santafesina de Fútbol continúa transitando las jornadas decisivas del Torneo Apertura “Copa Sanatorio Garay” de Primera División A y la fecha número catorce dejó resultados trascendentes tanto en la pelea por el campeonato como en la lucha por mantenerse en los puestos de protagonismo.
La Perla sigue firme y el Apertura entra en su recta decisiva
La decimocuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol continuó este sábado con cinco encuentros, dos partidos postergados y resultados que comienzan a perfilar la lucha por el título. La Perla del Oeste se mantiene como único puntero con 35 unidades, mientras que Colón de San Justo y Sanjustino continúan al acecho a sólo dos puntos de la cima.
La actividad, que había comenzado el pasado miércoles con cuatro compromisos adelantados, tuvo continuidad este sábado con cinco encuentros más y dos cotejos postergados.
Precisamente, no pudieron disputarse los enfrentamientos entre Unión y Newell’s, ni tampoco el compromiso que debían sostener Las Flores II y Nobleza, encuentros que serán reprogramados en los próximos días.
Con el desarrollo parcial de la fecha, La Perla del Oeste continúa liderando las posiciones y ratificando su gran presente futbolístico. El conjunto de Recreo había dado un golpe importante el miércoles al imponerse por 3 a 0 sobre Náutico El Quillá, resultado que le permitió alcanzar las 35 unidades y sostener la cima del campeonato.
Goleadas y triunfos clave en la pelea grande
Uno de los resultados más contundentes de la jornada se registró en San Justo, donde Colón SJ mostró toda su potencia ofensiva y goleó por un categórico 6 a 0 a Ciclón Norte.
El equipo rojiblanco tuvo una actuación sobresaliente y contó con las conversiones de Matías Fantín, Maximiliano Osurak en dos oportunidades, Osvaldo Arroyo y Joaquín Pérez, quien también se despachó con un doblete.
Con este triunfo, el elenco de San Justo llegó a los 33 puntos y continúa como uno de los principales perseguidores del líder, manteniendo intactas sus aspiraciones de pelear el título hasta las últimas consecuencias.
También el miércoles, Sanjustino consiguió una victoria de enorme valor al derrotar por 2 a 1 a Colón de Santa Fe. Los goles del “Matador” fueron convertidos por Nehemías González y Matías Benegas, mientras que Mateo Lizondo descontó para el conjunto sabalero.
Gracias a este triunfo, el conjunto de la ciudad de San Justo alcanzó las 33 unidades y comparte la condición de escolta junto a su clásico rival.
Por su parte, Ciclón Racing consiguió una valiosa victoria como visitante frente a Santa Rosa. El conjunto lagunero se impuso por 2 a 1 gracias a la conquista de Leonardo Iorlano, mientras que Nahir Cáceres había marcado para el elenco santarrosino.
Los tres puntos le permitieron al equipo lagunero mantenerse en la conversación y llegar fortalecido a los próximos siete compromisos.
El líder, La Perla del Oeste, volvió a exhibir su contundencia ofensiva y superó claramente a Náutico El Quillá por 3 a 0. Fernando Márquez, con dos anotaciones, fue una de las grandes figuras del encuentro, mientras que Nahuel Mar completó la cuenta para el puntero absoluto del certamen.
Los locales hicieron pesar la condición de anfitriones
La actividad sabatina mostró un predominio de los equipos que actuaron en condición de local, ya que tres de los cinco encuentros finalizaron con triunfos de los anfitriones.
En Candioti, Juventud Unida logró una victoria ajustada pero muy importante al derrotar por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima. El único tanto del partido fue convertido por Eros Méndez, quien le dio tres unidades valiosas a su equipo.
Otro de los conjuntos que celebró en su casa fue Cosmos. El elenco tricolor superó por la mínima diferencia a Academia AC gracias al gol de Guillermo Gozálbez y continúa sumando puntos importantes en la tabla general.
También Nacional se hizo fuerte como local y derrotó 1 a 0 a Independiente. Nazareno Novello fue el autor del único tanto del encuentro para un equipo que sigue creciendo fecha tras fecha.
Las dos victorias visitantes llegaron de la mano de Sportivo Guadalupe y Ateneo Inmaculada. El conjunto de Tobaldo se presentó en Cabaña Leiva y venció con autoridad a La Salle Jobson por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Agustín Palombarini y Laureano Feludero.
El triunfo le permitió a Guadalupe alcanzar las 27 unidades y consolidarse dentro del lote de protagonistas.
En tanto, Ateneo Inmaculada consiguió un valioso triunfo fuera de casa al superar por 2 a 0 a Universidad Nacional del Litoral. Martín Vicario y Juan Chiaraviglio marcaron los goles para el conjunto colegial, que continúa sumando para escalar posiciones.
Con estos resultados, las principales posiciones del campeonato muestran a La Perla del Oeste como líder con 35 puntos, seguido muy de cerca por Colón de San Justo y Sanjustino, ambos con 33 unidades. Más atrás aparecen Sportivo Guadalupe con 27 y La Salle Jobson con 24 puntos.
La próxima fecha promete emociones fuertes y partidos de alto voltaje. Entre los encuentros más destacados sobresalen el duelo entre La Perla y Juventud Unida, el choque entre Newell’s y Sanjustino, además del compromiso que protagonizarán Ciclón Racing y La Salle.
También captará la atención el enfrentamiento entre Ateneo Inmaculada y Unión, otro de los animadores del certamen.
El Apertura ingresa en su tramo decisivo y cada punto comienza a valer oro. Con siete fechas aún por disputarse y numerosos equipos involucrados en la pelea, la definición promete mantener la emoción hasta las últimas jornadas del campeonato liguista.