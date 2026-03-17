El Tiburoncito suma a las chicas y vive una jornada histórica
Este martes, el tradicional torneo infantil del Club Náutico El Quillá incorporará la rama femenina con un cuadrangular Sub 14. La iniciativa busca impulsar el crecimiento del fútbol de mujeres en la región, en una tarde que promete emociones junto al lago del Parque del Sur.
El Tiburoncito suma a las chicas y vive una jornada histórica. Crédito: Flavio Raina.
El Torneo Tiburoncito 2026 sigue creciendo y este martes dará un paso significativo con la inclusión del fútbol femenino en su programación. La propuesta, impulsada por la Subcomisión de Fútbol del Club Náutico El Quillá, marcará un momento especial dentro de un certamen que ya es un clásico del calendario deportivo santafesino.
La jornada estará destinada a la categoría Sub 14 y contará con la participación de cuatro equipos: Universidad Nacional del Litoral, Las Flores, Argentino de San Carlos y las anfitrionas, El Quillá, conocidas como las Tiburoncitas y dirigidas por Julián Paulón. Todas aceptaron la invitación para formar parte de esta experiencia que no solo apunta a la competencia, sino también al desarrollo y visibilización del fútbol en su rama femenina.
El formato elegido será un cuadrangular que comenzará con dos partidos en simultáneo. Luego, las perdedoras disputarán el encuentro por el tercer puesto, mientras que las ganadoras definirán el título en la final. Más allá de los resultados, todas las jugadoras recibirán su reconocimiento, reforzando el espíritu formativo e inclusivo del evento.
La propuesta no es casual. Desde la organización entienden que el crecimiento del fútbol femenino en la región merece espacios de competencia y difusión. En ese sentido, este “bautismo” dentro del Tiburoncito aparece como una puerta de entrada para pensar, a futuro, en una versión íntegramente femenina del torneo.
La inclusión de la rama femenina responde a una demanda que viene en aumento en los últimos años.
Una apuesta al crecimiento
La inclusión de la rama femenina responde a una demanda que viene en aumento en los últimos años. Cada vez son más las niñas y adolescentes que se suman a la práctica del fútbol, y los clubes comienzan a generar estructuras para acompañar ese desarrollo.
El Club Náutico El Quillá no es ajeno a esta realidad y, con esta iniciativa, busca posicionarse como uno de los espacios que impulsa la disciplina en la ciudad y la región. La participación de instituciones como la Universidad Nacional del Litoral, Las Flores y Argentino de San Carlos también refleja el interés colectivo por fortalecer la actividad.
El torneo infantil del Club Náutico El Quillá incorporará la rama femenina. Crédito: Manuel Fabatía.
Un escenario ideal para disfrutar
La jornada se desarrollará en un marco inmejorable, con el atardecer junto al lago del Parque del Sur como telón de fondo. Además, contará con la cobertura de Pasión Liga del diario El Litoral y el relato de Cristian “Cachi” Retamar, aportando un condimento especial a cada encuentro.
En cuanto al cronograma, la actividad comenzará a las 18.40 con los cruces entre Argentino de San Carlos y El Quillá en cancha Norte, y Universidad Nacional del Litoral frente a Las Flores en cancha Sur. A las 20 se disputará el partido por el tercer puesto, mientras que la final está prevista para las 20.40, ambos en cancha Norte.
Así, el Tiburoncito 2026 no solo seguirá siendo una fiesta del fútbol infantil, sino que también abrirá sus puertas a una nueva etapa, donde las nenas tendrán su lugar protagónico en un deporte que no deja de crecer.