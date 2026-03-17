Fútbol, rama femenina

El Tiburoncito suma a las chicas y vive una jornada histórica

Este martes, el tradicional torneo infantil del Club Náutico El Quillá incorporará la rama femenina con un cuadrangular Sub 14. La iniciativa busca impulsar el crecimiento del fútbol de mujeres en la región, en una tarde que promete emociones junto al lago del Parque del Sur.