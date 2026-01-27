Posponen licitación para ejecutar dos tramos del acueducto biprovincial
Fue a pedido de las empresas interesadas en el proceso y tras una decisión conjunta de los gobiernos de Santa Fe y Córdoba. El acto estaba previsto para este martes y se trasladó al 19 de febrero. También se postergó para el 23 del mismo mes, la inauguración del primer tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe – Rosario.
El acueducto Santa Fe–Córdoba permitirá abastecer de agua potable a más de una decena de localidades del centro provincial.
A pedido de las empresas interesadas en el proceso y por una decisión conjunta de los dos gobiernos provinciales involucrados, se resolvió posponer la apertura de sobres en el marco de la licitación para construir los tramos B y C del acueducto Santa Fe – Córdoba.
Así lo confirmó a El Litoral el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico. El acto estaba previsto para este martes 27 de enero, pero por una solicitud "unánime" de las firmas interesadas, se difirió para el próximo 19 de febrero en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Según explicó el funcionario a este diario, las razones esgrimidas por los empresarios no están estrechamente vinculadas con la actual coyuntura económica. Más bien, según planteó, están asociadas a la necesidad de "contar con más tiempo para un correcto análisis" de los esquemas de costos que demandará la obra.
"Cuanto más plazo se conceda para el estudio de los pliegos, más serán las ofertas que se puedan presentar", comentó.
La traza
Los dos tramos a licitar permitirán avanzar con la construcción de más de noventa kilómetros del acueducto. El tramo B prevé llegar desde Coronda hasta Barrancas. En el trayecto, quedarán abastecidas las localidades de Gessler, Arocena, Larrechea y San Fabián.
El tramo C, en tanto, prevé la construcción de la Estación de Bombeo N° 2, nuevos tramos de la línea principal y ramales que abastecerán a Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.
Enrico confirmó la postergación de la licitación a pedido unánime de las empresas interesadas.
El primer tramo (A) es el que ya se encuentra en marcha aunque con un nivel de ejecución del orden del 12%. Ello obedece a una serie de demoras generadas por cuestiones internas de las empresas adjudicatarias. Una de ellas, incluso, de origen chino, terminó abandonando la obra.
El proceso licitatorio de ese primer bloque había tenido lugar durante la gestión anterior. Dicho tramo prevé la construcción de la toma de agua cruda y la planta potabilizadora, más 4 mil metros del acueducto troncal hasta la autopista Santa Fe – Rosario.
Según explicó Enrico, el rezago en la ejecución del primer bloque no impide avanzar con la licitación y realización de los dos restantes. La obra cuenta con financiamiento externo del Fondo Kuwaití.
La apertura de sobres para los tramos B y C se realizará el 19 de febrero en el Salón Blanco.
Otras obras
Según pudo saber El Litoral, también se postergó la licitación de un nuevo tramo para la construcción de un tercer carril en la autopista Santa Fe – Rosario. La fecha original era la del 4 de febrero pero se pospuso para el 23 del mismo mes.
Para ese día también estaba prevista la inauguración del primer tramo de 16 kilómetros, desde Rosario a San Lorenzo. Con la intención de concluir una serie de obras complementarias, se resolvió posponer el acto para el 23.
En el caso de la licitación que se pospuso (prevé la construcción del tramo San Lorenzo – La Ribera), la razón obedece a aspectos internos vinculados con una serie de cambios administrativos introducidos al pliego.
Durante el corriente año, asimismo, se prevé que comiencen las obras de remodelación de las dos estaciones de servicio que se encuentran a la vera del corredor vial. Ello surge del acuerdo firmado oportunamente entre YPF y la provincia.---0
Por el mismo acuerdo, la petrolera se comprometió a construir una tercera estación a la altura del kilómetro 5, sólo para vehículos livianos. La obra deberá comenzar a ejecutarse en 2028.