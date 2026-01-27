Más tiempo

Posponen licitación para ejecutar dos tramos del acueducto biprovincial

Fue a pedido de las empresas interesadas en el proceso y tras una decisión conjunta de los gobiernos de Santa Fe y Córdoba. El acto estaba previsto para este martes y se trasladó al 19 de febrero. También se postergó para el 23 del mismo mes, la inauguración del primer tramo del tercer carril de la autopista Santa Fe – Rosario.