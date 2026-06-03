En la Cámara de Diputados de Santa Fe se acordó el tratamiento en la Comisión de Salud todas las inquietudes vinculadas a la problemática de salud mental y en principio, el encuentro se realizará el miércoles 17. Por ende el tratamiento preferencial fijado para este jueves de trece iniciativas sufrirá un impasse hasta esa fecha.
Acuerdo en Diputados de Santa Fe para discutir en comisión la problemática de salud mental
Autoridades del Ministerio asistirán a la comisión de Salud para responder los diferentes pedidos de informes. Son trece los expedientes ya acumulados con inquietudes sobre la temática.
La presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Varinia Drisun, confirmó el encuentro para dentro de dos semanas donde autoridades de la cartera sanitaria ya adelantaron la participación de funcionarios del área de Salud Mental que encabeza Gonzalo Chiesa.
"La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para la efectiva implementación de los lineamientos, dispositivos y acciones previstos en la Resolución Nº 990/2023 del Ministerio de Salud de la Provincia, en materia de salud mental", marca el proyecto central del tratamiento del tema y que lleva la firma de Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía) sus dos compañeros de bloque más Verónica Porcelli (100% Santafesino), Emiliano Peralta (Somos Vida) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).
A ese expediente, se le suman otra docena de inquietudes de diferentes bloques opositores.
La Resolución Nº 990/2023 del Ministerio de Salud aprobó el "Plan Provincial de Salud Mental 2022-2028", como instrumento estratégico destinado a orientar las transformaciones estructurales pendientes en materia de atención y cuidados en salud mental y consumos problemáticos.
La resolución reconoce expresamente que el Ministerio de Salud posee competencia en la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación integral de la salud física y mental, así como en la administración y control del sistema sanitario provincial.
Claudia Balagué destacó que el Plan fue construido mediante un proceso participativo que involucró a todo el sistema sanitario expresando un cambio paradigmático en la formulación de las políticas públicas de salud mental, en consonancia con la Ley Nacional Nº 26.657 y el enfoque de salud mental comunitaria.
Recordó que Plan sostiene que la transformación del modelo de atención requiere la participación activa de personas usuarias, trabajadores de la salud, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.
El Plan reconoce la persistencia de un modelo hospitalocéntrico y manicomial, basado en instituciones monovalentes y prácticas segregativas. Frente a ello, propone avanzar hacia una red de atención comunitaria centrada en la dignidad humana, la inclusión social y el fortalecimiento de derechos, consolidando dispositivos territoriales y estrategias integrales de cuidado.
Balagué recuerda que el Plan identifica profundas desigualdades regionales en el acceso a servicios de salud mental, con distribución heterogénea de recursos y equipos interdisciplinarios, y advierte además sobre la fragilidad institucional de muchos dispositivos territoriales que sostienen tareas estratégicas de atención y acompañamiento. Marca que la pandemia de Covid 19 profundizó padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, situaciones de violencia y problemáticas sociales complejas.
Acota que el diagnóstico referido a infancias y juventudes, donde se advierte un incremento de sufrimientos psíquicos, consumos problemáticos, violencias y procesos de medicalización y patologización temprana.
Advierte la legisladora que "desde una perspectiva jurídica y constitucional, la implementación efectiva de estos lineamientos constituye una obligación estatal derivada no sólo de la Ley Nacional Nº 26.657 y de la Ley Provincial Nº 10. 772, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y de la propia Constitución de Santa Fe".
Para Balagué y los firmantes del proyecto "es imprescindible que el Poder Ejecutivo fortalezca y profundice la implementación efectiva del Plan Provincial de Salud Mental aprobado mediante Resolución Nº 990/2023, garantizando recursos humanos, presupuestarios, administrativos e institucionales suficientes para cumplir con los objetivos estratégicos allí definidos".
En los fundamentos se destaca el informe del Ministerio Público de la Acusación de 2025 donde los suicidios representaron el 46,5% de las muertes violentas registradas en Santa Fe, superando ampliamente a los homicidios dolosos, que alcanzaron el 21,8%.
"Estos datos expresan no sólo una problemática sanitaria y social de enorme complejidad, sino también la urgencia de fortalecer políticas preventivas, comunitarias e interdisciplinarias de salud mental, especialmente en materia de atención temprana, construcción de redes de cuidado y abordajes integrales frente a padecimientos subjetivos y consumos problemáticos", remarcó Balagué a El Litoral.
"La plena vigencia del paradigma de salud mental comunitaria no puede quedar reducida a declaraciones programáticas o lineamientos formales. Requiere decisiones políticas concretas, continuidad institucional y una fuerte presencia territorial del Estado para garantizar cuidados dignos, accesibles e integrales a toda la población santafesina", completó la legisladora sureña.
Alcances
El propósito central de la resolución 990/2023 es consolidar un cambio de paradigma, profundizando la transición definitiva desde el viejo modelo asilar o monovalente (los efectores psiquiátricos tradicionales) hacia un sistema de cuidados integrales, comunitarios y con una fuerte perspectiva de Derechos Humanos, en línea con las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.
Los ejes
La resolución 990/2023 establece algunos ejes centrales de trabajo en materia de salud mental:
- Transformación del modelo de atención: Superar el sesgo segregativo del hospital monovalente, garantizando que el sufrimiento mental sea abordado como parte de la salud integral.
- Descentralización y territorialidad: Acercar los dispositivos de atención a las comunidades de origen de los usuarios para evitar el desarraigo y promover la inclusión social.
- Garantía de Derechos Humanos: Asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con padecimiento mental y adicciones en todo el territorio santafesino.
- Intersectorialidad: Diseñar redes sustitutivas articuladas con organizaciones sociales, áreas de empleo, vivienda y educación para acompañar los procesos de externación.