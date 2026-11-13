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Un proyecto para abordar una problemática urgente en adolescentes corre riesgo en el Congreso

La media sanción de Diputados lleva casi dos años sin avances en el Senado y se acerca el cierre de las sesiones ordinarias. Bullrich prometió impulsar su tratamiento, mientras el Gobierno mantiene un proyecto alternativo menos restrictivo sobre la publicidad. La Iglesia y los autores de la iniciativa reclaman una definición.