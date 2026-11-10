Con las firmas de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, fueron girados a Diputados los proyectos aprobados en la última sesión de la Cámara alta, del 29 de octubre pasado.
Del Senado a Diputados: seis proyectos con media sanción esperan debate en comisiones
Son los temas aprobados en la última sesión de la Cámara alta celebrada el 29 de octubre. El período ordinario de sesiones cierra el 30 de noviembre
Los textos ya están en la Cámara baja, con sus correspondientes giros a comisiones donde se espera que sean debatidos antes de obtener dictamen y, si no reciben cambios, ser convertidos en ley.
Cabe recordar que el cierre del período ordinario de sesiones opera el 30 de noviembre y durante este mes hubo una pausa prolongada en las actividades parlamentarias, debida a dos hechos: las elecciones de medio término celebradas en Estados Unidos, hacia donde viajaron legisladores de distintos bloques, y la visita del papa León XIV que permanecerá en el país hasta el próximo miércoles.
Así, los plazos legislativos se acortan. Luego del último día del mes, se abren dos posibilidades: una prórroga del período ordinario de sesiones o la convocatoria a extraordinarias, que debe impulsar el Ejecutivo con su propio temario. Este puede incluir o no los asuntos que esperan aprobación de la Cámara baja.
Lo mismo corre para el Senado adonde volvió a tomar fuerza el proyecto para prevenir la ludopatía que tiene media sanción de Diputados desde hace un par de años y está al filo de perder estado parlamentario.
Sobre esta cuestión advirtió recientemente la Iglesia argentina en una nota a Villarruel, y la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó su decisión de promover el tratamiento del tema en la Cámara alta.
Uno por uno
Un informe elaborado por el sitio especializado Parlamentario.com repasa los temas remitidos por el Senado a la Cámara baja y las comisiones a las que fueron girados.
Así, el proyecto de ley mediante el cual se crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado en el Senado por el correntino Eduardo Vischi, fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda e Industria. Se trata de una iniciativa que busca incentivar las inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercadería y servicios, y favorecer la creación de empleo.
Llegó a Diputados también el Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, cuyos giros son a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Presupuesto y Hacienda. Este proyecto aprobado por 59 votos a favor y solo 2 en contra, refiere a las reglas, leyes y sistemas de control que determinan cómo se generan, compran, venden y compatibilizan los créditos o bonos de carbono (equivalentes a 1 tonelada de dióxido de carbono reducida, removida o evitada).
También está lista para ser discutida en comisiones la reforma a la Ley de Salud Mental Nº 26.657, que modifica aspectos centrales de la norma vigente desde 2010, amplía los criterios para las internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales psiquiátricos especializados dentro del sistema de atención y fortalece el rol de los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios. El proyecto, aprobado por 42 votos a favor y 21 en contra, tiene giros a Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda.
El cuarto proyecto que llega a Diputados proveniente del Senado es el que garantiza la accesibilidad comunicacional y cognitiva en establecimiento gastronómicos mediante la incorporación de cartas adaptadas con pictogramas. En este caso los giros fueron a Discapacidad y Comercio.
También fue girada la media sanción del proyecto de transferencia a título gratuito y en favor de la Municipalidad de Puerto Madryn de una serie de inmuebles. Fueron a Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
Por último, llega del Senado un proyecto de Flavio Flama para modificar la Ley de Educación para promover el desarrollo de habilidades emocionales en los niveles inicial, primario y secundario. En este caso el único giro previsto es a Educación.
Estos seis proyectos llegaron a Diputados provenientes del Senado, y necesitarían una gran premura para propiciar su aprobación en el corriente año.