El 4 de febrero inaugurarán el primer tramo del tercer carril de la autopista
Lo confirmó el ministro Lisandro Enrico. Ese día también se licitará la extensión hasta Timbúes. La ampliación forma parte del proyecto integral para ordenar el ingreso a los puertos del sur santafesino.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico anticipó a El Litoral que el próximo 4 de febrero será inaugurado el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe, día en que además se abrirán las propuestas para extender la ampliación entre San Lorenzo y Timbúes.
El tramo en etapa final de construcción se extiende desde el kilómetro 0 (Avenida Circunvalación de Rosario) hasta el kilómetro 16,2 (Acceso a San Lorenzo Centro). La etapa siguiente se afrontará con un crédito de la CAF oportunamente tramitado, avalado por la Legislatura e incluso por el ministerio de Economía de la Nación.
La obra en marcha no solo añade el tercer carril sobre la mediana, sino que incluye la repavimentación de los dos carriles existentes y la construcción de nuevas banquinas. La intervención que realiza el gobierno provincial se da en la zona de mayor tránsito de camiones por los accesos a los puertos del sur santafesino.
La segunda etapa del tercer carril será por otros 17,5 kilómetros adicionales que van desde el km 16,2 (San Lorenzo) hasta el km 33,7 (desvío a Timbúes). "En la zona de mayor circulación inauguramos un tramo y licitamos otro. Este segundo tramo financiado con fondos de la CAF, es una obra donde los puentes intercomunicadores la hacen más costosa. El primer tramo no tenía esas infraestructuras y esta es la zona de la llegada de los puertos muy importante" subrayó Enrico a El Litoral.
La ampliación de la autopista, la mejora en la AO 12 que es una ruta circunvalar que Santa Fe pretende que nación le transfiera y otras interiores para mejorar el acceso a puertos es parte del proyecto Circuito de Ingreso a Puertos (CIP). "Es la obra de mayor envergadura que lleva adelante este ministerio" señaló el ministro.
Este viernes, Enrico y su par de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunirán con empresarios rosarinos en la Bolsa de Comercio para ponerlos al tanto del proyecto.
"El CIP es pensar en algo que durante 20 años hay que sostenerlo armando su sistema de concesión como no hay en ningún sistema de puertos argentinos. Obviamente exige coordinar muchas partes: puertos, transportistas, municipios, entidades privadas, gobierno provincial en un mismo esquema donde pensemos en la solución definitiva, la planificación" agregó Enrico.
"Hoy no hay planificación, cada uno va por su lado. La nación cuando hace algo, hace lo que puede. La provincia está poniendo un montón de dinero en reparar rutas, que después si no se mantienen se rompen. Las municipalidades que le cobran un peaje a los camiones cuando entran. Hoy hay descoordinación y falta de planificación. Lo que busca este sistema es un esquema sustentable, sostenible, que haga más obras y las mantenga y que esté pensado por 20 años", añadió.
Enrico ya estuvo en dos ocasiones en la Cámara de Diputados dando detalles de la iniciativa que exige coordinar tareas e ingresos en distintos estamentos estatales así como con privados.
El CIP servirá para planificar, organizar y ordenar el ingreso de los camiones a los 32 puertos que van desde Timbúes hasta Arroyo Seco y donde convergen rutas nacionales, provinciales, caminos municipales y vías férreas. "Vamos a necesitar una serie de leyes para poder organizar todo el sistema", aclaró el ministro.
Irigoyen
Con el objetivo de aumentar la capacidad de drenaje de suelo productivo en el departamento San Jerónimo, el Gobierno de la Provincia continúa los trabajos para el reacondicionamiento del Canal Irigoyen y está cerca de finalizar la construcción de la última alcantarilla de las 12 que contemplaba el proyecto.
Sobre la importancia de la obra hídrica para el sector productivo de la región, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recordó que "hace 50 años que no se reacondicionaba este canal. Estamos hablando de una obra que no sólo evita anegamientos sino que también garantiza un mejor escurrimiento en zonas productivas".
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió las obras terminadas de mantenimiento, reparación y limpieza que se ejecutaron en los canales principal Arroyo Aguiar y Las Mandarinas, una intervención considerada clave para mejorar el escurrimiento pluvial y fortalecer el sistema de prevención ante inundaciones en el área metropolitana del Gran Santa Fe.
Durante la recorrida, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el diputado provincial José Corral; el intendente de Recreo, Omar Colombo; de Monte Vera, Luis Pallero; y el presidente comunal de Arroyo Aguiar, Hernán Carraro.
En el caso del canal principal Arroyo Aguiar, en el tramo que atraviesa la jurisdicción de Recreo, las tareas consistieron en una limpieza integral destinada a facilitar el escurrimiento de una extensa zona rural y suburbana, y a proteger de manera indirecta a los cascos urbanos cercanos, como Candioti, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Recreo y Monte Vera. Era una obra largamente esperada, ya que el canal no recibía una intervención de este tipo desde hacía aproximadamente tres décadas.
Los trabajos en el canal Las Mandarinas, en la localidad de Monte Vera, se enmarcaron en el mantenimiento y la reparación del sistema de defensas hídricas del Gran Santa Fe. Esta infraestructura cumple un rol estratégico al interceptar los escurrimientos provenientes del norte y derivarlos hacia la laguna Setúbal, evitando que ingresen a zonas urbanas vulnerables.
Durante la visita, Enrico destacó la relevancia de ambas intervenciones y señaló que "son obras que a simple vista pueden parecer menores, pero son fundamentales porque tienen que ver con la readecuación y la limpieza de canales". En ese sentido, explicó que "el canal de Las Mandarinas contiene el agua que llega desde el norte para que no ingrese a la ciudad de Santa Fe y la deriva hacia la laguna Setúbal a lo largo de unos seis kilómetros, mientras que el canal principal de Arroyo Aguiar cumple una función similar, derivando los escurrimientos hacia el río Salado".
El titular de la cartera de Obras Públicas subrayó además que estas tareas se complementan con otras intervenciones previstas para la zona, orientadas a mejorar la infraestructura productiva. "Vamos a ripiar calles y realizar mejorados para evitar los anegamientos que se producen con las lluvias, y a mediados de febrero comenzaremos la esperada obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 5, desde la Ruta Nº 2 hasta la Ruta Nacional Nº 11, atravesando el área del Protomédico", anticipó.