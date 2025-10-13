¿Asistirán?

La oposición oficializó la interpelación en Diputados a Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei

La Cámara baja confirmó la interpelación al ministro de Economía por el acuerdo con EE.UU., el titular de Salud por las denuncias en ANDIS y a la secretaria general de la presidencia por el caso Libra. Sin embargo, no está definido que los funcionarios se presenten.