Casa Rosada desactiva las resistencias de los gobernadores a la baja fiscal en el plano laboral

En la fase definitoria para conseguir la aprobación de la Modernización Laboral, el gobierno de Javier Milei se mueve operando contra las resistencias que surgen de parte de los gobernadores y sus legisladores. Fue el propio ministro del Interior Diego Santilli quien se adjudicó el hecho de haber desactivado la reunión que los mandatarios provinciales tenían previsto realizar esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según fuentes de Casa Rosada, la estrategia para frenar el cónclave, que seguramente iba a potenciar las disidencias, giró en torno a proponer a los caudillos territoriales dialoguistas no quitar el capítulo de la baja impositiva de fondos coparticipables en Ganancias a las sociedades comerciales y compensar las perdidas con ayuda financiera directa mediante obra pública, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y giros discrecionales con el objetivo de satisfacer los requerimientos individuales que tenga cada distrito.
Este debate se dio previamente en el seno de la Mesa Política de La Libertad Avanza, en la que los intransigentes sostienen que no hay que ceder a los reclamos de los cacíques del interior. Entre ellos están los hermanos Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Del otro lado, insisten en negociar y priorizar la salida de la ley, el propio Santilli; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja Martín Menem, que son, al fin y al cabo, los que le ponen el cuerpo a las negociaciones.
En los últimos días 'El Colo', como lo llaman en Balcarce 50, recibió al mandatario pampeano del Parrido Justicialista, Sergio Zillioto; al de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y en una clara demostración del apoyo que le brinda su partido, compartió un encuentro -y una foto- con el líder del bloque PRO, Cristian Ritondo. El hombre que preserva a Santilli en las filas del macrismo y le sugiere mantenerse entre los amarillos como una garantía de independencia frente a un karinismo que pretende absorver a la mayoría de los dirigentes de Propuesta Republicana, y por supuesto, a todo su electorado.
En las últimas horas la Confederación General del Trabajo desestimó realizar un paro general en repudio de los cambios en la ley que regula el trabajo, pero sí convocó a una movilización para el miércoles 11, cuando la Cámara alta empiece a tratar el proyecto en el Congreso. Desde las oficinas del máximo consejero presidencial fueron taxativos con respecto a la medida: "Lo que haga la CGT nos importa un bledo", refrendó un colaborador del ala sur en la sede ejecutiva, quien a la vez añadió que, "los Gordos saben que no tienen consenso social para nada, pero claro, tienen que hacer un acting pour la galerie. Que lo hagan... se van a exponer al escarnio público y como sigan así, ni siquiera van a poder defender su mecanismo de financiamiento real, que todos sabemos que son las cuotas solidarias que les roban a los trabajadores", sentenció vehemente la fuente oficial.
El otro referente gremial que reapareció en escena fue el camionero Hugo Moyano, quien consultado por El Litoral sobre los gobernadores que avalan la reforma dijo: "Espero que no revivan la Banelco", recordando aquel episodio previo al estallido del 2001 cuando en la gestión de la Alianza de Fernando de la Rúa y Carlos 'Chacho' Álvarez, se intentó avanzar con una reforma similar a la que impulsa hoy LLA, y fue el ministro de Trabajo de ese entonces, Alberto Flamarique, el que le comentó, -según contó Moyano en su momento- que para los senadores iba a utilizar un mecanismo de coimas -simbolizado en esa tarjeta de crédito- para que votaran a favor de la medida.
El titular del Sindicato de Choferes de Camiones (SiChoCa) no dudó en apuntar sus cañones hacia la actual senadora Bullrich, con quien mantuvo duros enfrentamientos en esos años cuando la ex ministra de seguridad de Macri y Milei ocupó la cartera laboral. De ella expresó que, "es una antitrabajadores, antilaboral, antiderechos de los trabajadores. Esto lo hemos vivido durante muchos años. Hace 40 años que viene cobrando el sueldo del Estado que lo pagamos entre todos y así y todo critica a los gremios. Es el gorilismo de siempre", cerró.
En medio de la posibilidad de ampliar las Extraordinarias un día más (al 28 de febrero) para llegar con los tiempos legislativos, este martes 10 de febrero se activarán las comisiones en el Parlamento nacional con la finalidad de apurar la firma de despachos, no sólo de las modificaciones en el rubro laboral, sino también en la Ley de Glaciares -que piden las provincias mineras-, la nueva Ley Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El viernes, Adorni y el canciller Pablo Quirno no dejaron pasar la ocasión -al brindar una conferencia de prensa por la acordada comercial con los Estados Unidos- para pedirle celeridad al Congreso con la aprobación de ese tema. Otro ítem que la gestión Milei considera un triunfo que se puede llegar a multiplicar en el ámbito parlamentario.