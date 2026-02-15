Chiarella elogió la apertura del período legislativo del gobernador Pullaro

El intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, elogió el discurso de apertura del 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, pronunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Durante el evento, realizado en la mañana de este domingo en la ciudad capital, Chiarella arribó junto con Pullaro y Gisela Scaglia, ex vicegobernadora y actual diputada nacional de Provincias Unidas.
“Fue un muy buen discurso, en el que se pudieron plasmar las prioridades del gobierno”, expresó Chiarella al referirse a la intervención de Pullaro. Entre los puntos más destacados, el intendente de la Esmeralda del Sur mencionó la seguridad, la obra pública, la salud y la educación como los pilares de la gestión provincial. “Se demostró que, cuando no hay corrupción en el Estado, los recursos alcanzan para llevar adelante el plan de obra pública”, destacó.
Chiarella resaltó la firmeza del discurso, particularmente en lo referido a la seguridad, que fue presentado como el eje central del gobierno provincial. “La seguridad fue el eje principal a lo largo y ancho de la provincia”, subrayó, mencionando los avances y las estrategias implementadas para garantizar la seguridad de los santafesinos.
Chiarella estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias a cargo de Pullaro. Crédito: Flavio Raina.
Asimismo, el mandatario municipal consideró que el discurso de Pullaro no solo reflejó un trabajo serio y comprometido, sino también una visión de futuro que coloca a Santa Fe como un modelo de gestión eficiente. “Un discurso muy firme con anuncios importantes y una visión de futuro que pone a Santa Fe como un modelo de gestión, un modelo de eficiencia”, concluyó Chiarella.
A la vez, la presencia del encumbrado dirigente venadense, flanqueando al gobernador en este evento de gran relevancia institucional, ratifica la trascendencia que se le asigna a su figura desde la cúspide del poder político santafesino.