Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos en San Lorenzo

Este sábado comenzó el traslado del sable corvo del general José de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Se trata de una de las reliquias más emblemáticas de la historia nacional, directamente asociada a la figura del Libertador y a las gestas independentistas de América del Sur.
El operativo se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y con la participación de autoridades civiles y militares, en el marco de una decisión oficial que establece que el sable quede bajo custodia militar permanente en el histórico regimiento fundado por el propio San Martín en 1812.
Custodia permanente
El Regimiento de Granaderos a Caballo no fue elegido al azar. San Lorenzo es un punto clave en la historia argentina: allí se libró el Combate de San Lorenzo, la única batalla que San Martín peleó en territorio argentino y el bautismo de fuego de los Granaderos.
Con este traslado, el sable corvo —símbolo de mando, honor y sacrificio— quedará resguardado en una unidad militar que representa el legado vivo del Libertador. La custodia permanente estará a cargo del Ejército Argentino, con protocolos especiales de conservación y seguridad.
El sable acompañó a San Martín durante las campañas libertadoras y se convirtió en un emblema del proceso independentista. Más allá de su valor material, la pieza representa liderazgo, austeridad y compromiso con la libertad de los pueblos.
A lo largo de los años, el sable fue objeto de un cuidado especial y de decisiones institucionales vinculadas a su preservación y a su rol como patrimonio histórico. Su traslado a San Lorenzo refuerza la idea de unir el objeto histórico con el espacio donde nació el cuerpo militar que protagonizó una de las páginas más recordadas de la historia nacional.
Un gesto cargado de simbolismo
La llegada del sable corvo al Regimiento de Granaderos tiene un fuerte contenido simbólico y educativo. Desde el ámbito militar y cultural se destacó que la medida busca reafirmar la identidad nacional, fortalecer el vínculo con la historia y rendir homenaje a la figura de San Martín desde un lugar profundamente asociado a su legado.
Además, el hecho genera expectativas en la comunidad local y en el turismo histórico de la región, ya que San Lorenzo es un punto clave del recorrido sanmartiniano en el país.
El inicio del traslado marca un nuevo capítulo en la preservación del patrimonio histórico argentino. Con el sable corvo bajo custodia permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo, se consolida un gesto de respeto y continuidad hacia uno de los máximos próceres nacionales.
La decisión busca no solo proteger una pieza invaluable, sino también mantener viva la memoria del Libertador en el mismo lugar donde comenzó a forjarse su leyenda militar, reafirmando el compromiso con la historia y la identidad argentina.