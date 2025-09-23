Dejaron firme la prisión de José Alperovich por abuso sexual agravado

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un recurso extraordinario presentado por la defensa de José Alperovich y dejó firme su encarcelamiento. El ex gobernador de Tucumán había sido condenado en 2024 a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.
El fallo fue votado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible el planteo de la defensa. Así, se ratificó la decisión del tribunal oral y de la Cámara de Casación.
Abusos, poder y prisión inmediata
La sentencia contra Alperovich fue dictada por el TOC Nº29 el 18 de junio de 2024. El tribunal, a cargo del juez Ramos Padilla, lo encontró culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado. Todos fueron cometidos contra una sobrina suya que trabajaba en su campaña electoral.
Ese mismo día se ordenó su inmediata detención. La fiscalía había advertido sobre el riesgo de fuga, al señalar que Alperovich contaba con “sobrados medios económicos y relaciones de poder”. El tribunal valoró las pruebas como “sólidas, precisas y concordantes”.
Rechazos consecutivos
La defensa intentó evitar el cumplimiento efectivo de la pena argumentando vulneración a la presunción de inocencia y ausencia de riesgo procesal. Sin embargo, tanto la Cámara de Casación como ahora la Corte Suprema desestimaron esos recursos.
El juicio reveló una relación de poder y subordinación con su sobrina, víctima de los ataques.
El proceso judicial se originó en 2019, cuando la víctima denunció los hechos ocurridos en Tucumán y en un departamento de Puerto Madero. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Alperovich se valió de su “posición de poder, autoridad y dependencia laboral” para consumar los abusos.
