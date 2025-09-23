#HOY:

Dejaron firme la prisión de José Alperovich por abuso sexual agravado

La Corte Suprema rechazó el recurso de su defensa y confirmó la condena a 16 años de prisión por múltiples abusos cometidos entre 2017 y 2018 contra su sobrina.

José Alperovich, condenado a 16 años de prisión.
 19:48
Por: 

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un recurso extraordinario presentado por la defensa de José Alperovich y dejó firme su encarcelamiento. El ex gobernador de Tucumán había sido condenado en 2024 a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

El fallo fue votado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible el planteo de la defensa. Así, se ratificó la decisión del tribunal oral y de la Cámara de Casación.

Abusos, poder y prisión inmediata

La sentencia contra Alperovich fue dictada por el TOC Nº29 el 18 de junio de 2024. El tribunal, a cargo del juez Ramos Padilla, lo encontró culpable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado. Todos fueron cometidos contra una sobrina suya que trabajaba en su campaña electoral.

José Alperovich.La Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario y dejó firme su encarcelamiento.

Ese mismo día se ordenó su inmediata detención. La fiscalía había advertido sobre el riesgo de fuga, al señalar que Alperovich contaba con “sobrados medios económicos y relaciones de poder”. El tribunal valoró las pruebas como “sólidas, precisas y concordantes”.

Rechazos consecutivos

La defensa intentó evitar el cumplimiento efectivo de la pena argumentando vulneración a la presunción de inocencia y ausencia de riesgo procesal. Sin embargo, tanto la Cámara de Casación como ahora la Corte Suprema desestimaron esos recursos.

jose alperovich condena presoEl juicio reveló una relación de poder y subordinación con su sobrina, víctima de los ataques.

El proceso judicial se originó en 2019, cuando la víctima denunció los hechos ocurridos en Tucumán y en un departamento de Puerto Madero. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Alperovich se valió de su “posición de poder, autoridad y dependencia laboral” para consumar los abusos.

