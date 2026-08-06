Por una Justicia más humana

La Corte de Santa Fe propicia aplicar las "Reglas Papa Francisco" para detenidos

El máximo tribunal provincial analizó el marco normativo diseñado para garantizar un trato digno a las personas excluidas. El documento, elaborado entre 2024 y 2025 por magistrados y actores sociales, busca desterrar la "cultura del descarte" en los tribunales.