Entre el "poliamor" y el bienestar

La Corte no admite vínculos filiales de tres personas: padres o madres, pero no más de dos

Dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Civil que había declarado inconstitucional el artículo 558 del Código Civil y Comercial. Entre el conflicto de intereses, la división de poderes y el alcance de los afectos.