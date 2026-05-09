Entrevista a Eugenio Serafino

Demos cumple 10 años: ¿Cómo pensar la ciudad del futuro en una coyuntura compleja?

Un relevamiento realizado en diciembre sobre una amplia lista de temas revela las principales preocupaciones de la ciudadanía, en tanto muestra más coincidencias que grietas. Insumos para la planificación y el debate.