“No es un año más para Demos”, asegura Eugenio Serafino, director del espacio que inició su actividad como Centro Cultural en 2016 y sumó, antes de la pandemia, el Centro de Estudios. El espacio es, desde hace una década, referente en la ciudad y usina de diálogos, debates y propuestas.
Demos cumple 10 años: ¿Cómo pensar la ciudad del futuro en una coyuntura compleja?
Un relevamiento realizado en diciembre sobre una amplia lista de temas revela las principales preocupaciones de la ciudadanía, en tanto muestra más coincidencias que grietas. Insumos para la planificación y el debate.
En diciembre realizó un relevamiento de opinión pública en la capital santafesina y concluyó en que las principales preocupaciones pasan por las “inseguridades” y la inflación. ¿Por qué en plural? Una alude a la cuestión económica y la dificultad de llegar a fin de mes (30%) y la otra, a la inseguridad delictiva (24,8 %).
La inflación aparece tercera en el podio con un 18% de representación.
Pero esta es apenas una fracción de la charla de Serafino con El Litoral.
“El origen del Centro de Estudio y su presente están marcados por la necesidad de generar conocimiento en base al estudio de problemáticas reales de nuestra ciudad y la región”, inicia. E inmediatamente aclara que no se trata de “quedarnos solo con ese conocimiento, sino también elaborar diagnósticos serios y robustos sobre las problemáticas y proyectarlos en ideas concretas y aplicables que tengan un impacto real en la sociedad”, con una mirada a mediano y largo plazo.
“Somos conscientes de las necesidades y las urgencias de la coyuntura, pero creemos que muchos de los problemas que tenemos se pueden abordar con planificación”, insiste. Por eso, el centro se erige como “una herramienta a disposición de la sociedad, de sectores privados y dirigentes vinculado a las políticas públicas”.
En esa línea, se abordan temas de desarrollo económico-productivo, desarrollo social, empleo, salud y educación, entre otros.
Con agenda propia
Otra línea de trabajo es la economía del conocimiento y la transformación digital y “recientemente conformamos equipos de trabajo que profundizan en el desarrollo urbano, con especialistas vinculados a la arquitectura, el urbanismo y la ingeniería”.
En esa diversidad de temas y con base en los resultados, “Generamos diagnósticos, informes, publicaciones, eventos de visibilización y conversatorios (como el que se realizó el martes 5, sobre la situación y límites de las plataformas digitales de reparto ante el deterioro de las condiciones de vida, a cargo de Andrea Delfino)”.
Para el martes a las 18 se espera la presencia de referentes de El Gato y la Caja para presentar su libro “Urbanofilia” en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe.
Antes de fin de mes será el turno del estudio sobre la brecha digital en el cordón noroeste de la ciudad, en base a un estudio hecho en Empas.
“Entendemos que nuestra tarea es proponer ideas y propuestas realizables que impacten favorablemente en la transformación de Santa Fe y la región”, resumió Serafino.
- ¿Han logrado que esas ideas y propuestas se materialicen en políticas concretas o proyectos de ley?
- Tenemos un newsletter mensual en el que abordamos la cuestión económica a nivel macro, pero también a nivel provincial y local, donde trabajamos la cuestión del empleo y la presión laboral en el mercado de trabajo que hoy alcanza cerca de un tercio de la población económicamente activa.
Muchos de esos insumos o indicadores fueron tomados por legisladores para fundamentar proyectos y acciones concretas. Todos los informes están cargados en la página web (demoscce.com) y son de acceso público.
No venimos a reemplazar el esfuerzo de nadie, sino a potenciar lo que ya se está haciendo. Entendemos que esa es la manera de construir una Santa Fe del futuro. No podemos detenernos en la diferencia, sino profundizar en las coincidencias, que creo que son muchas.
en Google Noticias
- A fin de abril presentaron los resultados de un relevamiento de opinión pública. ¿A qué conclusiones llegaron?
- El informe estuvo a cargo de un equipo de alrededor de 10 personas coordinado por Ignacio Trucco, doctor en Economía. Nuestro objetivo fue generar diagnósticos robustos y, para eso, ir a las fuentes. Armamos un equipo técnico que llevó adelante 305 encuestas de manera presencial en la ciudad de Santa Fe, con un diseño muestral estratificado en zonas y edades.
Queríamos saber, en primer lugar, cuáles son las problemáticas que tienen impacto cotidiano en la vida de la ciudadanía y, en segundo lugar, la opinión sobre algunos temas de relevancia pública que, muchas veces, se debaten sobre la mesa de los argentinos y los santafesinos. Muchas veces caemos en la trampa de la grieta o la disputa y, en este caso, nos llevamos una grata sorpresa porque descubrimos que no es tan así.
Como resultados más importantes, identificamos que las principales problemáticas están vinculadas a las inseguridades en general: el 30% respondió que su principal preocupación es llegar a fin de mes, el 24,8 % la inseguridad delictiva y el 18%, la inflación.
- Va en línea de otras encuestas a nivel nacional, que ya no tienen a la inflación en primer lugar sino al desempleo o las dificultades económicas.
- Es una fotografía de diciembre de 2025.
Consensos y empates
- ¿Sobre qué otros temas indagaron?
- Nos interesaba saber la opinión sobre el reconocimiento de la educación pública y nos llevamos una grata sorpresa porque más del 90% la identifica como un aspecto fundamental de nuestra sociedad, aun sin que todas esas personas hayan transitado por esa modalidad.
Preguntamos por el arancelamiento universitario, que es un tema en debate, y encontramos que casi el 70 % estaba en contra de esa práctica.
En cuanto al Conicet, símbolo del sistema científico-tecnológico, en una ciudad donde hay una sede importante con institutos de doble dependencia, empresas de base tecnológica que se apoyan en sus investigadores, más del 80 % se manifestó a favor.
Además, consultamos sobre impuestos progresivos; es decir, que a mayores ingresos exista más carga tributaria y más del 70% está a favor de esa forma de redistribución de los ingresos.
Tal vez las diferencias no son tanto ideológicas sino que tienen que ver con el día a día, con lo material y la necesidad de estar tranquilo y acceder a determinado ámbito sin conflictos.
En cuanto a la portación de armas, en un marco de conflictividad social alto, encontramos que más del 70% se manifestó en contra. ¿Qué interpretamos? Que esto no es “la ley de la selva”, sino que se comprende que hay una institucionalidad y un Estado que tiene que intervenir en determinadas situaciones.
El matrimonio igualitario fue otro tema de consulta: más del 60 % está a favor, pero cuando consultamos por el lenguaje inclusivo, más del 60 % está en contra. Podemos dilucidar que los santafesinos respetamos las elecciones de vida, pero si nos quieren “imponer” una forma de hablar, no hay tal aceptación.
También preguntamos por el aborto y ahí la opinión está dividida, con algo más del 50 % está en contra. Pero creemos que son porcentajes interesantes en comparación con otros períodos.
El servicio militar obligatorio formó parte del relevamiento y ahí la opinión está dividida 50 y 50. Habría que analizar si la respuesta tiene que ver con una cuestión de estatus y acceso laboral para ciertos sectores, que hoy no lo pueden lograr de otra manera.
Sobre el Papa Francisco, que falleció hace poco más de un año, también se preguntó; más que por una carga religiosa, por su compromiso con la paz y el diálogo. Más del 80 % opinó a favor, es decir, un número contundente.
- ¿Qué van a hacer a partir de estos resultados?
- Como en informes anteriores, este es un insumo para generar ideas e instancias de debate en base a lo que sentimos y pensamos los santafesinos, y para impulsar propuestas de impacto en sintonía con las demandas reales de la población.
La idea es aportar desde nuestro lugar a una transformación y a la generación de una ciudad con características del siglo XXI. Creemos que Santa Fe y la región tienen las condiciones para desarrollarse y estar mejor; a veces nos falta organización, profundizar en los puntos en común más que en las diferencias, y planificar a mediano y largo plazo.
Nos gusta pensar en el desarrollo urbano, en cómo transitamos la ciudad de Santa Fe, cómo la habitamos, cómo desarrollamos nuestras tareas profesionales, cómo trabajamos, cómo se produce y, en definitiva, cómo nos vinculamos.
- ¿En qué otros objetivos está trabajando el centro de estudios?
- Demos viene trabajando en conjunto con el desarrollo de videojuegos; hay un polo interesante en la ciudad. Hicimos actividades como la Santa Fe Games Jam y vamos por la tercera edición. También apostamos a la formación y capacitación, tanto en herramientas tecnológicas como en oficios.
En este caso, no lo hacemos en Demos sino en articulación con otros espacios como en barrio La Loma donde venimos realizando, desde el año pasado, cursos de pintura, construcción en seco y albañilería.
Otro funciona en la asociación Isidro Labrador, donde más de 25 jóvenes de hasta 30 años reciben formación sobre albañilería.
Para este año, en que se cumple una década de Demos, queremos sumar más gente y visibilizar lo que estamos haciendo.
La sede de Demos está en 9 de Julio 2239, en la página web (Demoscce.com) hay un link que va al Centro de estudios donde figuran todos los informes, desde salud mental, ludopatía, consumos problemáticos, además de los podcast, y en Instgram, @demoscce, donde hay un repaso de toda nuestra actividad.