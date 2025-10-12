Legislatura en deuda

Por segunda vez, el Senado aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley del senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) que busca que Santa Fe cuente con una ley que permita a sus productos originales contar (como a nivel nacional y en muchas provincias) con la correspondiente "denominación de origen".
El texto pasó velozmente por comisiones (una versión similar ya se había sancionado en 2023, sin suerte en la otra Cámara) y pasó para las últimas sesiones ordinarias de este año a Diputados. Se aprobó por unanimidad y con un discurso del autor de la norma que despertó gratos recuerdos de sus pares.
Pirola explicó que por ejemplo ante la carencia de una norma general sobre este tipo de productos tan valorados en el mundo, su equipo de trabajo y los productores del queso azul en ese departamento recurrieron a una norma particular para esa denominación. Bastó que dijera esas dos palabras para que se sucedan comentarios en el recinto para que se repitan aquellos convites que coronaron la norma.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.