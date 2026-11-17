Formación laboral

Giuliano entregó 800 diplomas de la Escuela de oficios ante más de mil personas en Santa Fe

La jornada, realizada en la capital provincial, incluyó el lanzamiento de nuevos cursos gratuitos de formación virtual y la entrega de más de 800 diplomas de la Escuela de Oficios y 50 certificados universitarios. La iniciativa ya cuenta con más de 8.000 inscriptos en toda la provincia y tiene presencia en los 19 departamentos santafesinos.