El presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de Diputados, Dionisio Scarpin (UCR) se preocupó y ocupó de que haya quórum para escuchar e interrogar al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico el pasado miércoles.
Buscando quórum
Scarpin logró reunir la comisión para recibir las explicaciones del ministro Lisandro Enrico.
Es que no hubo sesión en la Cámara Baja y la mayoría de los legisladores no llegó a esta capital y optó por realizar tareas políticas en sus territorios. Otros optaron por seguir los Juegos Suramericanos.
Scarpin gastó el teléfono para saber cuántos de los 11 integrantes de la comisión iban a estar presentes. Finalmente fueron 8 los presentes de la comisión más tres legisladores que se acercaron a escuchar e incluso a preguntar.
Además de Scarpin estuvieron la vicepresidenta Verónica Porcelli Baró Graf, Sergio Rojas (PS), Rosana Bellatti (PS), Sofía Galnares (UCR), Omar Paredes (Unidad por Santa Fe), Carlos Del Frade (FAS) y Alicia Azanza (Somos Vida).
Los que se sumaron fueron los radicales José Corral y Silvana Distéfano, jefa de bloque, más el justicialista Marcos Corach.