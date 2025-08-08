Para diputados nacionales

Elecciones de octubre: en Santa Fe, se anotaron seis alianzas y cuatro partidos

Venció en la medianoche de este jueves el plazo para inscribir frentes. Para competir por la provincia, se registraron media docena de coaliciones y cuatro fuerzas políticas. Hasta el 17 de agosto habrá tiempo para definir las candidaturas.