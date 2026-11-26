La prevención del suicidio requiere respuestas rápidas y un acompañamiento sostenido para las personas que atraviesan una crisis de salud mental. En ese marco, se impulsa en Santa Fe una iniciativa para establecer protocolos de atención y asegurar el seguimiento de quienes hayan intentado quitarse la vida.
Salud mental en Santa Fe: impulsan un protocolo de atención y seguimiento tras intentos de suicidio
La diputada Fernanda Castellani presentó una iniciativa para garantizar atención inmediata y acompañamiento a quienes atraviesan una crisis, con turnos y seguimiento durante las primeras 72 horas.
La diputada provincial Fernanda Castellani habló sobre el tema en el programa Primera Mañana, donde explicó los proyectos que presentó y planteó la necesidad de que la provincia implemente políticas públicas específicas para la prevención.
Una problemática urgente
Castellani remarcó la importancia de actuar antes de que las situaciones de crisis tengan consecuencias irreversibles. “Es urgente y es necesario”, sostuvo al referirse a la necesidad de avanzar con medidas concretas.
Durante la entrevista, mencionó cifras de suicidios en Rufino y en la provincia. Según indicó, “en lo que va del año, hubieron ocho suicidios” en la ciudad, mientras que a nivel provincial señaló que “hubieron 448 casos de suicidios”.
La legisladora advirtió que muchas veces las respuestas llegan cuando el problema ya ocurrió. “Estamos corriendo detrás de lo que es importante y no tomamos medidas para que esto se pueda prevenir”, expresó.
Seguimiento tras una crisis
Uno de los ejes de la propuesta es establecer un protocolo que garantice la atención y el seguimiento de las personas que atraviesan un intento de suicidio o una crisis de salud mental.
Castellani destacó que las primeras horas son fundamentales y planteó que se debe asegurar un turno médico dentro de las 24, 48 o 72 horas posteriores al episodio.
En ese sentido, fue contundente sobre la necesidad de evitar que las personas queden sin atención después de una situación de emergencia: “Nadie se va sin un turno después de un episodio así”.
Acompañar a las familias
La diputada también señaló que la prevención no debe centrarse únicamente en la persona que atraviesa una crisis, sino que debe incluir a su entorno y a los espacios donde desarrolla su vida cotidiana.
En ese sentido, mencionó la importancia de acompañar a las familias y capacitar a integrantes de escuelas, clubes y hospitales para que puedan reconocer señales de alerta y actuar adecuadamente.
“Tenemos que tener políticas públicas que incluyan estas problemáticas”, afirmó.
Castellani también se refirió al impacto de la salud mental en jóvenes y sostuvo que, según los datos que mencionó, el suicidio es la primera causa de muerte entre ese grupo etario en la provincia.
El pedido a la provincia
La legisladora contó que trabaja en Rosario junto al psiquiatra Lucas Raspall y pidió que el Gobierno provincial acompañe las iniciativas para que puedan convertirse en herramientas concretas de prevención.
“Necesitamos el acompañamiento de la provincia, que la provincia tome la posta”, reclamó.
Castellani también cuestionó que la salud mental haya sido abordada durante mucho tiempo de manera superficial y pidió que la prevención ocupe un lugar prioritario en la agenda pública.
“Hay que dejar de lado algunos egos, algunas cuestiones y ocuparnos de lo que necesita la gente”, sostuvo.
Finalmente, la legisladora insistió en la importancia de avanzar con los proyectos presentados y convertirlos en políticas concretas. “Hagamos algo en serio para nuestros jóvenes, abordemos estos problemas”, expresó.
La iniciativa busca establecer herramientas de prevención, atención y seguimiento que permitan intervenir antes de que las situaciones se agraven y sostener el acompañamiento después de una crisis.