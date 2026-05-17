El colega de LT 9, Gustavo Galoppo, presentó ante una multitud en la Casa de la Cultura su libro "Aires del interior; el valor de la palabra" que recopila las reflexiones con las que abre su ciclo vespertino que ya tiene más de 30 años al aire.
El vicegobernador
Un acto cultural en la Casa de la Cultura dejó una escena inesperada cuando Felipe Michlig fue presentado con un cargo que no ocupa.
En el acto de presentación fue acompañado, entre otros, por el intendente Juan Pablo Poletti y por el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig y por el escritor Ricardo Dupuy. En la platea, en tanto, amigos, colegas, familiares, presidentes comunales, el concejal santotomesino Enrique Mailler y el ex ministro de Educación, Víctor Debloc.
En la presentación del acto, el locutor presentó a Michlig como vicegobernador y presidente del Senado lo que motivó una sonrisa por parte del senador quien además se tomó la cabeza. Cuando le tocó hablar, aclaró que no es vicegobernador sino que preside el Senado pero además explicó que la relación con Galoppo viene de su etapa de presidente comunal de Ambrosetti cuando apenas tenía 22 años.