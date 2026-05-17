La Academia Nacional de Periodismo decidió por unanimidad otorgar el premio Pluma de Honor 2026 al exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, en virtud de sus fallos en defensa de la libertad de prensa y de expresión durante su paso por el máximo tribunal del país. Oriundo de Río Tercero, Córdoba, el ex convencional constituyente que se destacara en Santa Fe en 1994, llegó al máximo tribunal luego de una carrera política en la que fue legislador provincial y nacional.
Pluma de honor para Maqueda
La Academia Nacional de Periodismo premiará al ex juez de la Corte Suprema por su defensa de la libertad de expresión y la convivencia democrática.
La Academia considera que el ex ministro Maqueda "ha defendido consistentemente la sana convivencia democrática entre los argentinos, aun en un contexto de disidencias, y ha promovido el respeto a la libertad de expresión en general y a la de prensa en particular. (El acto de entrega del premio se realizará el jueves 4 de junio en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno).
Desde 2008 esta institución formada por periodistas de prestigio otorga esa distinción para destacar la misión de la prensa como institución social y cultural que complementa el sistema republicano y democrático. Han recibido el premio Julio María Sanguinetti, Joaquín Salvador Lavado (Quino), Santiago Kovadloff, la hoy académica Norma Morandini, Bartolomé Luis Mitre y Beatriz Sarlo (1942-2024), que luego fuera también elegida académica. Lo mismo, Carlos Fayt, Rodolfo Terragno, Natalio Botana, Guillermo Jaim Etcheverry, Santiago Senén González, Albino Gómez, Robert Cox, Elisabetta Piqué y Daniel Enz.