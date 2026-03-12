La provincia capacitará a agentes de guardias urbanas en municipios y comunas
La finalidad es brindar herramientas para el desempeño de funciones vinculadas a la prevención, el orden y la asistencia a la ciudadanía en el espacio público. Se inicia con una experiencia piloto en localidades de La Capital.
Asistencia a la ciudadanía en el espacio público. Créditos: Manuel Fabatia
Por iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobierno provincial puso en marcha un programa de formación en seguridad destinado a agentes y guardias urbanas que se desempeñan en los gobiernos locales. La iniciativa comienza con una prueba piloto en el departamento La Capital y busca fortalecer las capacidades de quienes trabajan en áreas vinculadas a la seguridad en el ámbito municipal y comunal.
El curso tiene como finalidad brindar herramientas para el desempeño de funciones vinculadas a la prevención, el orden público y la asistencia a la ciudadanía en el espacio público.
Entre sus objetivos se encuentra el acompañamiento en dispositivos de control, la intervención ante situaciones de desorden o hechos que afecten la convivencia, la coordinación con la Policía de Santa Fe y el auxilio a vecinos en la vía pública dentro del marco de las competencias locales.
Modalidad
La inscripción comenzó este miércoles 11 de marzo y se extenderá hasta el 25 de marzo, inclusive. La convocatoria está dirigida a personas que cuenten con estudios secundarios completos y deben ser propuestas por los gobiernos locales.
En ese marco, los intendentes y presidentes comunales serán los encargados de elevar las nóminas de quienes participarán de la capacitación. Posteriormente, cada agente deberá completar un formulario de inscripción para formalizar su participación dentro del mismo período establecido. El curso tendrá una duración de seis meses y se desarrollará bajo una modalidad mixta, combinando instancias presenciales y virtuales. El inicio de la cursada está previsto para el 4 de mayo, mientras que durante todo el mes de abril se realizará la presentación de la documentación correspondiente por parte de los participantes.
Entre los contenidos previstos se incluyen temas vinculados al contexto profesional y marco de actuación, desarrollo de habilidades interpersonales, nociones de seguridad ciudadana y prevención comunitaria, asistencia a la ciudadanía y seguridad vial, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano de los agentes en el territorio. La capacitación contará, además, con certificación del Ministerio de Educación de la provincia. Con ello se busca jerarquizar la formación y consolidar un marco institucional para el desarrollo de estas tareas en las distintas localidades.
Créditos: Mauricio Garin
Armado
Para la elaboración de la currícula se contó, como se dijo, con la participación del Ministerio de Educación. Quienes estarán a cargo del programa en representación de Seguridad son Ana Viglione y Virginia Coudannes. Según explicó Coudannes a El Litoral, quienes se capaciten serán propuestos por los gobiernos locales y hay un período de análisis de los propuestos antes de dar inicio al curso. "Estamos teniendo un cupo de entre 50 y 60 agentes en esta primera etapa. Lo vamos viendo con cada localidad porque no todas poseen Guardias Urbanas constituidas. En algunos casos, podrán ser agentes destinados a una multifunción", explicó.