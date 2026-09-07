Escenario político

Santacroce destacó el triunfo del peronismo en Marcos Juárez e insistió en una renovación del PJ santafesino

El intendente de Funes felicitó a Germán Font, quien ganó las elecciones municipales en la localidad cordobesa tras más de cinco décadas sin victorias peronistas. El resultado vuelve a poner en discusión el rol de los intendentes y el armado del justicialismo santafesino de cara a 2027.