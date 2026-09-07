La victoria de Germán Font en las elecciones municipales de Marcos Juárez tuvo repercusiones en el peronismo santafesino. Uno de los dirigentes que destacó el resultado fue el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien había respaldado al candidato cordobés durante la campaña y viene planteando la necesidad de una renovación dentro del Partido Justicialista.
Santacroce destacó el triunfo del peronismo en Marcos Juárez e insistió en una renovación del PJ santafesino
El intendente de Funes felicitó a Germán Font, quien ganó las elecciones municipales en la localidad cordobesa tras más de cinco décadas sin victorias peronistas. El resultado vuelve a poner en discusión el rol de los intendentes y el armado del justicialismo santafesino de cara a 2027.
Font consiguió este domingo un triunfo que interrumpió más de cinco décadas sin victorias del peronismo en Marcos Juárez, una ciudad de peso político y productivo dentro de Córdoba.
Tras conocerse el resultado, Santacroce felicitó públicamente al intendente electo y volvió a reivindicar el papel de los gobiernos locales dentro de la política.
“Estoy convencido de que en estos tiempos somos los intendentes quienes sostenemos gran parte de la política y quienes tenemos la responsabilidad de estar cerca de nuestros vecinos, escucharlos y transformar esa cercanía en gestión”, expresó.
El vínculo entre Funes y Marcos Juárez
El acercamiento entre ambos dirigentes se produjo durante la campaña electoral. Font había señalado que empresarios, comerciantes e industriales de Marcos Juárez le mencionaron la experiencia de Funes como referencia para analizar políticas vinculadas al desarrollo urbano, comercial y productivo.
A partir de esos contactos, el dirigente cordobés mantuvo reuniones con Santacroce y conoció algunas de las políticas implementadas en la ciudad santafesina.
Días antes de las elecciones, el intendente de Funes viajó a Marcos Juárez y participó de un encuentro con empresarios, industriales y vecinos. Entre los temas abordados estuvieron las inversiones, el desarrollo comercial e industrial, la infraestructura y las herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad.
Font mencionó particularmente el sistema de monitoreo desarrollado en Funes como una de las experiencias que pretendía analizar para su ciudad.
El mensaje de Santacroce
Luego del triunfo electoral, Santacroce vinculó el resultado con la necesidad de incorporar nuevas generaciones a la política.
“Cada vez estoy más convencido de que personas como Germán representan el cambio generacional que necesita nuestro país”, sostuvo el intendente de Funes.
También consideró que la elección refleja una demanda de renovación por parte de una porción del electorado. “Esa confianza es también una muestra de que la sociedad quiere renovación, nuevas voces y dirigentes que estén a la altura de los tiempos que vivimos”, afirmó.
Una discusión que también atraviesa al PJ santafesino
El resultado de Marcos Juárez se produce mientras el peronismo de Santa Fe comienza a ordenar sus distintas expresiones de cara al proceso electoral de 2027.
Santacroce forma parte de ese escenario. El intendente de Funes conduce un sector integrado por jefes municipales y viene reclamando una mayor participación de los dirigentes territoriales en la definición de las candidaturas y la estrategia provincial.
En los últimos meses también manifestó públicamente su intención de participar de la discusión por la Gobernación en 2027 y planteó la necesidad de renovar nombres, ideas y formas dentro del justicialismo.
En ese contexto, la elección de Marcos Juárez suma un elemento al debate. Para el espacio que representa Santacroce, el triunfo de Font permite reforzar una estrategia basada en dirigentes con experiencia municipal, agendas vinculadas a la gestión y una mayor presencia territorial.