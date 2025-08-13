Reducción de delitos

Pullaro: “A los que tienen una ideología contra el orden, les digo que la Rosario violenta se terminó”

Lo afirmó el gobernador al encabezar el acto por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario. Destacó que la ciudad registra los niveles más bajos de homicidios en lo que va del siglo y atribuyó la mejora al trabajo de la policía provincial.