El Gobierno de Santa Fe recibió alrededor de 400 postulaciones de policías retirados interesados en reincorporarse al servicio efectivo. La convocatoria busca reforzar la custodia de edificios y espacios públicos, principalmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
La convocatoria para reincorporar policías retirados ya suma 400 postulantes en Santa Fe
La inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre. Quienes sean seleccionados cobrarán el doble de su haber de retiro y podrán acceder a un ascenso extraordinario después de 18 meses.
Así lo confirmó el director de Formación para la Seguridad, Federico Zingerling, quien destacó la respuesta registrada durante la primera semana de inscripción y explicó las condiciones para regresar a la fuerza. Las inscripciones comenzaron el 5 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 5 de noviembre. El proceso incluye la revisión de antecedentes penales y de la situación de cada aspirante para determinar si cumple con los requisitos establecidos.
“Estamos ofreciendo para este personal que se pueda reincorporar un doble salario, es decir, el doble de lo que percibían como retirados”, explicó Zingerling. Además, indicó que, después de 18 meses de trabajo, los agentes podrán acceder a un ascenso extraordinario a la jerarquía siguiente. Esa promoción tendrá un impacto en sus haberes de retiro cuando finalicen nuevamente el servicio efectivo.
Quiénes pueden volver a la Policía
La convocatoria está destinada a quienes se retiraron voluntariamente de la Policía de Santa Fe. No podrán reincorporarse quienes hayan sido exonerados, tengan antecedentes penales o hayan renunciado a la institución.
“Lo que pide la inscripción es que puedan declarar sus datos, cuándo se retiraron y por qué se retiraron”, detalló el funcionario. Luego, el Ministerio realizará los controles correspondientes junto con la Policía de Investigaciones (PDI).
El promedio de edad de los postulantes ronda los 55 años, aunque también hay numerosos interesados de entre 40 y 49 años. Zingerling explicó que esto se relaciona con el régimen jubilatorio anterior, que permitía el retiro con 25 años de servicio. Entre los inscriptos hay hombres y mujeres, aunque predominan los varones, en línea con la composición histórica de la fuerza. El funcionario aclaró que no existen distinciones de género para participar de la convocatoria.
Rosario y Santa Fe concentran las postulaciones
Según los datos registrados al momento de la entrevista, 170 postulantes son de Rosario y otros 140 corresponden al departamento La Capital. El resto se distribuye entre los distintos departamentos de la provincia. El objetivo es asignar a los reincorporados tareas de custodia de edificios y espacios públicos. Las ciudades de Rosario y Santa Fe concentran buena parte de las necesidades, aunque también hay destinos previstos en otras localidades.
Zingerling señaló que el Gobierno buscará compatibilizar el domicilio de cada agente con su lugar de trabajo, para reducir los desplazamientos y facilitar la organización del servicio. El funcionario recordó que una convocatoria anterior permitió reincorporar a unos 80 policías retirados, que actualmente realizan tareas de custodia en hospitales públicos.
Con la nueva incorporación, la intención es ampliar la cobertura a otras dependencias que requieren vigilancia permanente, entre ellas organismos vinculados con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La estrategia apunta a que los policías que hoy cumplen custodias fijas puedan ser reasignados a tareas operativas, mientras que el personal reincorporado se haga cargo de esos puestos.
No hay un cupo fijo de vacantes
Zingerling aclaró que la convocatoria no tiene una cantidad predeterminada de vacantes. La selección dependerá de los postulantes que reúnan las condiciones exigidas y de las necesidades de servicio en los distintos destinos. “Mientras más personal se quiera sumar, eso hace que podamos seleccionar los mejores o los más aptos”, sostuvo el funcionario.
El director reconoció que la respuesta inicial superó las expectativas oficiales. “No esperábamos que sea tanto en este período de tiempo, que va más o menos una semana”, expresó. La inscripción continuará abierta hasta el 5 de noviembre. Luego se profundizará la evaluación de antecedentes y de las condiciones de cada aspirante para definir quiénes podrán regresar al servicio efectivo.