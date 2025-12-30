Presentaron el flamante helicóptero de la policía santafesina: las principales características
Con un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia incorporó una nueva aeronave y una flota de móviles policiales que se destinaron al fortalecimiento de las tareas de prevención, control y respuesta operativa en el departamento La Capital.
Pullaro remarcó la importancia de contar con equipamiento propio y moderno para el patrullaje.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanzó este martes con una nueva incorporación de equipamiento para la Policía provincial, al entregar un helicóptero Robinson R44 Raven I y 90 camionetas 0 km destinadas al patrullaje en el departamento La Capital. El acto se realizó a las 9 en el predio de La Redonda y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La entrega se enmarcó dentro de una política de fortalecimiento de la seguridad pública que la gestión provincial viene desarrollando desde el inicio de su mandato, con una fuerte inversión en movilidad, tecnología y logística operativa para la fuerza policial.
Tecnología inédita
Pullaro remarcó la importancia estratégica de este recurso y explicó que su función va más allá de la observación aérea. “Lo que nos permite un helicóptero de estas características es que se puede operar desde el aire porque tiene instalado el servicio Tetra, que es una de las comunicaciones encriptadas que tiene la policía de la provincia de Santa Fe”, señaló.
En ese sentido, destacó que el helicóptero permite una coordinación permanente con los equipos en tierra. “Tiene comunicación con tierra permanentemente y le permite ir ajustando la orden operativa y tener una visualización desde allí también”, explicó, subrayando que el sistema de iluminación resulta clave en operativos de búsqueda o persecución nocturna.
El gobernador también puso el foco en un dato histórico: “Es la primera vez que la policía de la provincia tiene un helicóptero con cero horas de vuelo”, y recordó que anteriormente la fuerza contaba con aeronaves usadas, con múltiples inconvenientes técnicos. Además, anticipó que la compra de dos unidades "para que quede uno asentado en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario”.
Reforzar el patrullaje
En el mismo acto se entregaron 90 camionetas Chevrolet Montana 0 km, completamente equipadas para tareas de patrullaje urbano y rural. Pullaro precisó que “en las camionetas se invirtió 32.000 millones de pesos” y remarcó la magnitud del proceso de renovación de la flota: “Esto suma ya 2.600 vehículos policiales que terminamos de comprar en estos dos años”.
La entrega formó parte de una política de refuerzo de la capacidad operativa policial.
El mandatario explicó que, al inicio de la gestión, la situación era crítica. “Nos encontramos hace dos años atrás con una flota muy caída, no había móviles”, afirmó, y detalló que el primer objetivo fue recomponer rápidamente la disponibilidad de vehículos y contar con una flota en reserva “para que cuando un auto sale de servicio se integre otro mientras se está reparando”, indicó.
Inversión y despliegueterritorial
Pullaro también vinculó estas incorporaciones con una estrategia más amplia de seguridad que incluye tecnología de última generación.
El gobernador destacó la inversión provincial destinada a fortalecer la seguridad pública.
Según detalló, la provincia invirtió 80 millones de dólares en un sistema de cámaras y software predictivo inspirado en modelos utilizados en Israel. “Es un software que permite identificar desde caras hasta vehículos y motovehículos, y procesar 500 horas de grabación en media hora”, explicó.
El gobernador aseguró que los resultados ya se empiezan a notar. “Hoy tenemos diez veces más policías en la calle en las grandes ciudades. Ha bajado la violencia y ha bajado el delito, que eran los objetivos principales”, afirmó, y adelantó que el sistema continuará expandiéndose a través del tendido de fibra óptica para monitorear también caminos rurales.
“Su excelente fiabilidad, manejo ágil y rendimiento en altitud hacen de los helicópteros R44 la opción ideal para aplicaciones privadas, comerciales y utilitarias”, destacan los fabricantes.
“Equipados con motores Lycoming de eficacia probada y arranques sin restricciones. La espaciosa cabina, el generoso espacio para las piernas y las ventanas panorámicas mejoran la comodidad y la visibilidad”, agregan. También existe una versión con flotadores para operaciones acuáticas.
Además trae incorporada una cámara de filmación que capta imágenes en calidad 4K, es decir superior a las HD convencionales: La resolución es de 3840 x 2160 píxeles, lo que equivale a aproximadamente 8.3 millones de píxeles en total.