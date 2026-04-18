Obra social provincial

Iapos cubrió casi 890.000 consultas en el primer trimestre

La obra social provincial registró más de 27.000 cirugías y una amplia cobertura en prácticas médicas. La inversión se concentró en tratamientos de alta complejidad, enfermedades crónicas y programas específicos. En total, entre enero y marzo destinó más de $ 15.700 millones a prestaciones.