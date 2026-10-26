El Índice de Confianza en el Gobierno nacional correspondiente a octubre de 2026 se ubicó en 1,95 puntos (en una escala de 0 a 5), lo que representa una suba del 0,9% en comparación con el mes de septiembre. Es una mejora leve tras la fuerte caída de septiembre.
La confianza en el gobierno de Milei mejoró 0,9% en octubre y alcanza al 38%
El índice de la Escuela de Gobierno de la UTDT no es tomado como una simple encuesta de opinión o imagen personal, sino como el estándar de oro (gold standard) cuantitativo para medir la legitimidad de ejercicio y la viabilidad del poder en Argentina.
El estudio fue confeccionado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella a partir de un relevamiento de Poliarquía Consultores, previo a la fuerte polémica por declaraciones del presidente contra el periodismo. Refleja que el indicador acumula una caída del 20,7% respecto de fines de 2025 y un descenso interanual del 7,0%.
Según precisa el informe, la mayor parte del deterioro de la confianza pública durante 2026 se concentró entre los meses de enero y mayo. Desde abril, el índice ha entrado en una fase de meseta alrededor de los 2,00 puntos, caracterizada por oscilaciones mensuales de magnitud modesta y compatibles con el margen de error muestral.
La mejora mensual se da a conocer cuatro días después de que la UTDT revelara que el Índice de Confianza del Consumidor de UTDT subió 0,8% en octubre respecto de septiembre, aunque todavía cae 1,9% interanual.
En el "ecosistema" del análisis político, el ICG es considerado como el principal indicador adelantado (o leading indicator) de la sustentabilidad de la gestión ejecutiva.
Históricamente, las oscilaciones del ICG en los meses previos a elecciones de medio término o presidenciales han sido predictores eficaces de la performance electoral del oficialismo de turno.
Por debajo de Néstor Kirchner
"Para el mes 34 de gestión está abajo de Néstor, pero arriba de Cristina I y II, Macri y Alberto. No le sobra nada a Milei, pero sigue competitivo", reseñó el economista Pablo Wende sobre la evolución del ICG.
El registro actual se sitúa un 27,7% por debajo del nivel de confianza alcanzado por el gobierno de Néstor Kirchner en el mes 34 de su gestión (2,70 puntos). Por otra parte, el promedio acumulado del ICG durante la administración de Milei ascendió a 2,33 puntos, registrando su cota promedio más baja hasta el momento.
Como referencia, en el mismo tramo de mandato, Mauricio Macri promediaba 2,45 puntos y Alberto Fernández 1,85 puntos.
Honestidad e Integridad al frente
Durante octubre, los cinco componentes que integran el ICG experimentaron variaciones acotadas respecto a septiembre:
Honestidad de los funcionarios: Se consolidó como la dimensión con mayor puntaje, alcanzando 2,37 puntos (-3,0%).
Capacidad para resolver los problemas del país: se ubicó en 2,27 puntos (+3,3%).
Eficiencia en la administración del gasto público: registró 1,99 puntos (+2,5%).
Evaluación general del gobierno: ascendió a 1,63 puntos (+2,1%).
Preocupación por el interés general: mantuvo la valoración más baja del grupo, con 1,51 puntos (+0,5%).
Las mujeres desconfían
El informe expone divergencias marcadas según los diversos sectores sociales y económicos. El segmento de jóvenes de 18 a 29 años lideró nuevamente la confianza con 2,38 puntos (+3,6%), seguido por la franja de 30 a 49 años con 1,96 puntos (+6,5%).
En contraste, el grupo de mayores de 50 años cayó a 1,81 puntos (-10,2%), marcando su mínimo registro durante la actual presidencia y profundizando una tendencia declinante iniciada en julio.
El ICG entre los hombres fue de 2,17 puntos (-1,0%), mientras que en las mujeres ascendió a 1,73 puntos (+7,2%), estableciendo una -repetida- brecha de 0,43 puntos.
El interior del país mostró la mayor adhesión con 2,13 puntos (+3,7%). En el área metropolitana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se situó en 1,88 puntos (+2,1%), en tanto que el Gran Buenos Aires (GBA) registró el valor más bajo con 1,62 puntos (-6,2%).
Quienes poseen nivel terciario y/o universitario recuperaron el primer lugar de confianza con 2,07 puntos (+6,8%). El segmento secundario bajó a 1,84 puntos (-9,0%) y el nivel primario se mantuvo en el piso con 1,29 puntos (-4,8%).
Por otra parte, quienes estiman que la situación económica mejorará dentro de un año mostraron un ICG de 4,10 puntos (+1,8%), frente a 2,58 puntos de quienes creen que seguirá igual (+7,7%) y 0,40 puntos entre los que anticipan un empeoramiento (+3,4%).
Entre los encuestados que no sufrieron delitos en el último año, el ICG fue de 2,02 puntos (-4,4%), mientras que entre las víctimas alcanzó 1,70 puntos (+21,2%).