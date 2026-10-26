Informe de la Universidad Torcuato Di Tella

La confianza en el gobierno de Milei mejoró 0,9% en octubre y alcanza al 38%

El índice de la Escuela de Gobierno de la UTDT no es tomado como una simple encuesta de opinión o imagen personal, sino como el estándar de oro (gold standard) cuantitativo para medir la legitimidad de ejercicio y la viabilidad del poder en Argentina.