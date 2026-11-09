Entrevista

“Desde el subsuelo a la luz”: el aporte de la Geología para identificar a 38 desaparecidos en La Perla

Guillermo Sagripanti integra el equipo que posibilitó la recolección de muestras y reconocimiento de personas que estuvieron en el centro clandestino de Córdoba durante la última dictadura. Cómo abrió caminos, junto a colegas, para una disciplina reconocida en Sudamérica. El interés de los jóvenes por seguir esos pasos, la memoria y la acción humanitaria como motor.