Guillermo Sagripanti es geólogo forense e integrante del equipo que trabaja en la identificación de personas desaparecidas en el centro clandestino de detención conocido como La Perla, Córdoba. El 23 de octubre se conocieron 8 nuevas identificaciones que se suman a otras 30 identidades recuperadas tras un minucioso trabajo en el que participaron varios organismos, bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 3 de la provincia mediterránea.
“Desde el subsuelo a la luz”: el aporte de la Geología para identificar a 38 desaparecidos en La Perla
Guillermo Sagripanti integra el equipo que posibilitó la recolección de muestras y reconocimiento de personas que estuvieron en el centro clandestino de Córdoba durante la última dictadura. Cómo abrió caminos, junto a colegas, para una disciplina reconocida en Sudamérica. El interés de los jóvenes por seguir esos pasos, la memoria y la acción humanitaria como motor.
En diálogo con El Litoral, explica cómo su especialidad permitió localizar restos humanos y reconstruye el camino científico que llevó a los hallazgos. También cuenta cómo se desarrolló la Geología forense en la Argentina y por qué considera fundamental el trabajo interdisciplinario.
—¿Cómo se incorporó a esta tarea? ¿Cómo llegaron a sus manos las fotografías que permitieron localizar el lugar de búsqueda y de qué manera su disciplina le permitió arribar a las conclusiones que posibilitaron los hallazgos?
—Mi trabajo en La Perla empezó en el año 2004. En aquel momento me convoca el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), me piden colaboración a partir de que habíamos tenido hallazgos en algunos puntos de Santa Fe y empiezo a trabajar con ellos.
Yo ya venía desde el año 2000 haciendo geología forense, buscando víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura y también de desapariciones involuntarias en democracia. Es el trabajo que hago.
En ese momento, por solicitud del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, le piden al EAAF que reinicie o continúe las investigaciones en la zona del entorno de La Perla. Se arma un nuevo equipo y, como tenían una referencia mía, me invitan a sumarme al equipo técnico. Obviamente les dije que sí, porque me interesaba mucho el tema.
Yo seguí trabajando en silencio todos esos años, buscando antecedentes, testimonios y tratando de hablar con gente que había estado detenida; siempre buscando alguna evidencia, algo que nos acercara a algún hallazgo. Así es como me incorporo nuevamente en 2023, con Silvana Turner, que es la coordinadora, y con Anahí Ginarte, del Servicio de Antropología Forense de Córdoba.
—¿Qué es exactamente la Geología forense?
—Es una rama de las ciencias de la Tierra que tiene como objetivo detectar, buscar y encontrar evidencias o pruebas que sean de utilidad para alguna causa. Puede ser una causa humanitaria, una investigación por un fenómeno natural o alguna otra búsqueda de evidencias.
El propósito nuestro es aportarle a la Justicia evidencias desde nuestra área de conocimiento, que es el medio físico de la Tierra, para que la Justicia o los organismos de derechos humanos tengan pruebas que les permitan avanzar en alguna causa.
—En el caso de La Perla, ¿cómo llegaron a determinar que había que investigar precisamente el lugar donde finalmente se produjeron los hallazgos y las 38 identificaciones?
—En realidad, empiezo a trabajar con testimonios de distintas personas y con material que habíamos recolectado años atrás. Necesitábamos fotografías aéreas. Yo quería trabajar con ellas porque ya se habían aplicado otras técnicas en la búsqueda que eran tecnología de punta y no habían dado resultado.
En paralelo, analizaba uno de los testimonios, que para mí era mitad verdad y mitad mentira, porque hablaba de una remoción de los restos y del lugar donde habían sido ubicados. El lugar que indicaba el testimonio no era donde habían estado. Estaba como a 4.000 metros de ahí.
Entonces, pensando que los restos habían sido removidos, entendí que era muy difícil detectarlos cuando uno hace una prospección geofísica, que son los métodos que usamos los geólogos forenses para determinar potenciales enterramientos clandestinos. Me dije que teníamos que volver a la tecnología que había en la época en que sucedieron estos hechos: la fotografía aérea tomada desde un avión, la brújula geológica y un GPS. Esos son los elementos con los que entramos al campo.
Ahí uno puede ver que las distintas tecnologías se pueden ajustar o no a los diferentes casos de búsqueda.
Empecé a analizar las fotografías en enero de 2025, continué en febrero y después seguí de manera más espaciada. Observé que había evidencias de intervención antrópica en la superficie, es decir, de trabajo del hombre. Por la escala de las fotografías son marcas muy pequeñas, así que es un trabajo muy artesanal pero era evidente que se habían utilizado maquinarias.
De esa manera hice una zonificación de las 14.000 hectáreas y delimitamos un sector de aproximadamente dos. Elaboré un informe porque vi que ese sitio coincidía con una parte del testimonio que mencioné antes.
Pero, además, para aislarme un poco de la segunda parte del testimonio trabajé con un informe que había hecho en 2012. En ese informe, ya conociendo el terreno porque había ingresado varias veces, había tomado testimonios sobre los tiempos que demoraba el camión en hacer los traslados desde el centro de detención hasta el posible sitio de enterramiento.
En función de esas variables hice una estimación de las distancias y marqué que entre los 3.000 y los 4.000 metros hacia el norte del centro de detención debería estar el lugar de enterramiento.
Empecé a cruzar esas variables y terminé ajustando allí, en la zona que se conoce como Loma del Torito. Entonces hice un informe y se lo presenté al equipo. Lo evaluamos entre todos los integrantes del equipo técnico y después también lo hizo el juzgado. Finalmente se tomó la decisión de ingresar a ese lugar.
—Los resultados fueron positivos. ¿Calculan que puede haber más restos? ¿La tarea va a continuar?
—Sí. La actividad de campo finalizó la semana anterior, el viernes (23 de octubre). Estaba planificado de esa manera porque hay un condicionante, que es el clima y las lluvias.
Pero las actividades del laboratorio de Antropología y después las de Genética continúan. Eso no se detiene.
El año que viene se trabajará nuevamente en el campo, haciendo el zarandeo y el tamizado de todo el material que se acopió este año. A la superficie que habíamos delimitado el año anterior ya la excavamos y ahora estamos trabajando con el material. En su mayoría ya ha sido tamizado, pero queda una parte para el año que viene.
Han aparecido más restos. Eso lo ha comunicado el juez y probablemente también sea esperanzador, porque a futuro va a haber nuevas identificaciones.
Una especialidad que abre caminos
—Me interesa conocer cómo se llega a esta especialidad. En este trabajo que culminó en, hasta ahora, 38 reconocimientos, hubo una integración de muchas disciplinas y me sorprendió particularmente el aporte de la geología forense, que fue decisivo para identificar el lugar. ¿Hay muchas personas que se dediquen a esta especialidad en el país?
—No, que yo conozca. Formamos el equipo de Geología forense desde el año 2000. Éramos cuatro docentes: dos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Departamento de Geología, y dos del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis, el doctor Aldo Giaccardi y el doctor David Aguilera. Con ellos empezamos a trabajar. Lo digo con mucha humildad, pero no había, y creo que todavía no hay en el país, un desarrollo de geólogos forenses que estén buscando personas desaparecidas, ya sea víctimas de la última dictadura o de desapariciones en democracia.
En aquella época no había referencias.
Nosotros abrimos un poco el camino en esta línea de investigación y ha sido también una referencia en Sudamérica. Por los contactos que tengo con colegas que hacen geología forense en otros países, veo que Argentina, con todos estos hallazgos, está posicionada en un lugar de privilegio.
—¿Cómo surgió la idea de aplicar los conocimientos geológicos a la búsqueda de personas desaparecidas?
—Fue un poco una ocurrencia mía, allá por el año 2000. Mi especialidad original es la Paleosismología, que es la búsqueda de evidencias de terremotos que ocurrieron en la prehistoria.
Para hacer esas búsquedas necesito realizar trincheras. Antes de abrirlas se aplican distintas metodologías de prospección, que son superficiales. Después vienen las técnicas de apertura de las trincheras y la forma en que se trabaja en ellas. Imaginate: estamos buscando evidencias de un terremoto que ocurrió hace 2.000 años.
Entonces, un día le digo a mi ayudante, porque venía pensándolo hacía tiempo: “Si tenemos la capacidad para ver una evidencia o una deformación que fue generada hace 2.000 años, también tenemos la capacidad para ver el corte de una herramienta que se ha generado en el perfil estratigráfico para enterrar a alguien”.
Empezamos a trabajar esa idea, a probar y a modificar nuestras herramientas y metodologías. Hicimos pruebas y trabajos de colaboración con búsquedas arqueológicas y vimos que daban resultados.
Así abrimos el camino hacia la geología forense. Empezamos a meternos de lleno en esa actividad, un camino que realmente nos ha dado muchas satisfacciones. Creo que la elección fue correcta.
Cuando empiezo a trabajar en 2004 con Anahí Ginarte, ella empieza a visualizar la necesidad de tener geólogos en las búsquedas. Nosotros conocemos el medio físico, la morfología superficial, el análisis de imágenes y fotografías, y los métodos de prospección somera para ubicar alguna anomalía en el subsuelo que pueda coincidir con el objetivo que buscamos.
El aporte que podemos hacer como geólogos forenses en cualquier búsqueda es fundamental.
La especialidad no estaba difundida, pero a nivel mundial también ha tomado bastante vuelo. De hecho, recién en 2011 se reconoce internacionalmente a la Geología forense como una rama de las ciencias de la Tierra. Podemos decir que es una ciencia joven.
—Usted también es docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿En qué carrera da clases? ¿Encuentra interés entre los alumnos por volcarse a esta especialidad?
—Sí, soy docente en Geología. Hace dos años que necesitaba transferir el conocimiento y la experiencia a la gente que viene detrás, a los alumnos, para que se formen en esta disciplina.
Lo hablamos y empezamos a dictar este cuatrimestre la materia Geología Forense que es optativa. Normalmente la cantidad de inscriptos en las materias optativas es baja, son grupos muy reducidos. Acá la cantidad de alumnos nos ha sobrepasado. Así que hay mucho interés y está bien, porque uno puede transferir el conocimiento y la experiencia a los más jóvenes.
—En la conferencia de prensa del 23 de octubre lo nombraron como el “Messi” de este proyecto. ¿Cómo recibió ese reconocimiento?
—No lo conocía y después me dijeron que era la forma en que me reconocían en el grupo. Para mí es un halago muy grande, pero les dije que son muy generosos.
También quiero decir que no solamente participó a gente del EAAF y del Instituto de Antropología de Córdoba; la Universidad de Córdoba también hizo su aporte con alumnos o egresados en el campo de la Antropología.
Está la cooperativa de trabajo (Roby Santucho) trabajando y colaborando. Yo quería resaltar el trabajo que ha hecho todo el equipo que ha sido excelente. Logramos este resultado pero gracias al trabajo de ellos también.
Una “acción humanitaria”
—Hay una pregunta más personal: ¿por qué la decisión de buscar a personas desaparecidas durante la dictadura o en democracia? ¿Atraviesa también su historia personal?
—No, eso no tiene que ver con mi historia personal. Lo que siempre he tenido presente es ayudar. Si yo puedo ayudar desde mi campo de conocimientos a resolver o aportar algo, una ayuda, una colaboración, y más en estos casos, estoy completamente decidido a hacerlo.
De hecho, siempre lo hemos hecho. Todas las búsquedas las realizamos como una colaboración, sin cobrar honorarios. Obviamente, se nos pagan los viáticos cuando hacemos la búsqueda de personas desaparecidas en democracia, por los viajes y porque tenemos que movilizarnos.
No tengo una persona desaparecida en la familia. No tengo una razón de ese tipo. Es esa iniciativa, esas ganas de querer ayudar a los familiares desde el conocimiento que tengo.
Para mí, cada vez que inicio alguna búsqueda es como realizar una acción humanitaria. Ese es el objetivo, el propósito por el cual lo hago.
—¿Qué aspecto le gustaría destacar de todo este trabajo, más allá de las cuestiones técnicas y científicas?
—Hay un par de cosas, quizás la parte más humana de todo esto, porque hemos hablado mucho más de lo técnico y de los alcances de estas investigaciones.
Lo que quiero resaltar es que mi pensamiento siempre fue que, cada vez que encontrábamos a alguien, era como traerlo desde la oscuridad del subsuelo a la luz y con sus seres queridos. Ese es el sentimiento que he tenido y que han tenido muchos en el campo.
Otra cuestión que quiero destacar es el trabajo que hace toda la gente, tanto antropólogas como antropólogos, con quienes hemos trabajado en equipo. Son mucho más jóvenes y todos hemos trabajado con mucho amor y mucho respeto por cada uno de los restos que hemos levantado.
Siempre con una compañera, Flavia Moreyra, decíamos que cada huesito era una persona. Cada vez que alguien se incorporaba al campo, le transmitíamos eso, para que tuviera cuidado y no se nos pasara nada. Se hizo un trabajo de muchísimo detalle.
Hubo una persona que fue identificada, que era de Río Tercero, y habló su hermana en la conferencia de prensa. Ella contó que, por un huesito de la mano, habían podido identificarla.
Yo escuché eso y me acordé de lo que siempre decíamos con Flavia. Cuando volví al campo le dije: “Se cumplió lo que siempre decíamos: un huesito era una persona”. Esas son las cosas que te quedan.
—¿Hay algo más que considere importante transmitir sobre esta tarea y su significado?
—Creo que todo esto hay que difundirlo. También hace a la reconstrucción de la memoria.
Sabemos que hay un estado de negación con todo esto y cuando aparecen estas evidencias, que son irrefutables, lo tiran abajo.
Me parece que hay que hacer un aporte, y más desde el lugar de ustedes (la comunicación), a la reconstrucción de la memoria.