Integrantes de la Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas del gobierno de la República Oriental del Uruguay estuvieron entre lunes y miércoles en Santa Fe intercambiando experiencias en materia de gobernanza con funcionarios santafesinos que, encabezados por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, presentaron políticas públicas santafesinas.
Intercambios en Santa Fe y Uruguay sobre monitoreo y evaluación de políticas públicas
Una delegación oriental se interiorizó sobre las políticas de seguridad y de educación que aplica la gestión provincial. En Casa Gris conocieron el tablero de monitoreo de las programas en marcha.
Más allá de las reuniones técnicas sobre monitoreo y control de gestión, la delegación visitante se interiorizó largamente sobre el programa de seguridad pública de Santa Fe y el impacto en el descenso de indicadores de inseguridad, y también de lo que viene realizando la provincia en educación especialmente en alfabetización.
En el año 2005, el gobierno uruguayo creó a través de la Ley 17.930, la Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas dependiente de la Presidencia de la República. El cometido de la Unidad es asesorar al jefe del Ejecutivo en las áreas prioritarias y realizar el seguimiento de las determinaciones políticas del Poder Ejecutivo cuando éste así lo establezca.
La unidad mantuvo su pleno funcionamiento en estos más de 20 años, más allá de los cambios de color político y el propio Jefe de Estado es el titular del organismo que está a cargo, en la ejecución, del director ejecutivo, Gustavo Leal quien encabezó la delegación visitante.
En Santa Fe, el decreto Nº 1330/2024 resaltó la importancia de implementar un sistema de monitoreo y evaluación de programas y proyectos del gobierno de la provincia y dejó en manos del Secretario General la elaboración del tablero digital único.
Los representantes orientales fueron recibidos en Casa de Gobierno por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares. También asistieron el asesor de Gabinete, Jorge Álvarez, y los secretarios de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y de Gestión Pública, Natalia Galano.
Tras la primera reunión, hubo una jornada abierta en El Molino a lo que siguió un encuentro con todo el equipo de Seguridad Pública encabezado por el ministro Pablo Cococcioni y luego otro, en Casa de Cultura, con el de Educación liderado por José Goity. La ronda culminó el jueves en Rosario con políticas territoriales para mejorar la seguridad pública como los programas ABRE o Nueva Oportunidad.
Leal valoró el encuentro con los funcionarios santafesinos y destacó la responsabilidad que le cupo de compartir con el Gobierno de Santa Fe la experiencia desarrollada por la Presidencia de Uruguay en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. "Santa Fe es un gobierno que se preocupa por medir y evaluar lo que hace con los recursos de los ciudadanos", dijo el funcionario oriental.
Leal explicó que "la validación de las políticas públicas constituye un aspecto central de cualquier proceso de gestión. Uruguay desarrolló una institucionalidad en la Presidencia de la República que le permite monitorear cuáles son las prioridades del gobierno y luego evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos, que de alguna manera es el pacto que la política hace con los ciudadanos".
En el primer día, los equipos desarrollaron una agenda de trabajo, que abordó un diálogo horizontal de experiencias entre la delegación uruguaya y la Unidad de Gestión del Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí se hizo una aproximación a las experiencias de políticas basadas en evidencia y escucha activa, y una presentación del proceso de construcción, logros y resultados alcanzados.
"Fue un intercambio muy importante y Uruguay está más adelante que nosotros en esta evaluación de políticas. Nos comentaron que la Unidad está obligada a medir con los propios beneficiaros los alcances de la aplicación de políticas públicas" señaló Cándido a El Litoral al dar cuenta de las actividades desarrolladas durante tres días.
Una de las reuniones más extensas fue con el equipo de Seguridad que detalló las políticas en marcha y los indicadores. Uruguay tiene, especialmente, en Montevideo, altos índices de violencia con tasas de homicidios de 17 muertos cada 100.000 habitantes. Cococcioni recibió a la delegación acompañado de varios secretarios como Omar Pereira, Federico Angelini, Leticia Masneri y Esteban Santantino.
En cuanto a Educación, Goity acompañado por María Martín y Carolina Piedrabuena expuso el plan de alfabetización y las mediciones que aplica la cartera educativa. La delegación uruguaya marcó la alta deserción que tienen en el nivel medio y se interiorizaron sobre las políticas para contener a los adolescentes en el sistema.
La actividad más pública fue El Molino bajo el título "Del dato a la decisión (es un problema de política). Del dato a la acción (es un problema de gestión)", el encuentro se planteó como un espacio de diálogo regional para debatir la viabilidad de institucionalizar estos procesos en estructuras estatales subnacionales.
La apertura institucional estuvo a cargo de Cándido, y del secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, acompañados por las exposiciones de las autoridades ejecutivas de la agencia uruguaya.
Para la administración santafesina, este intercambio con Uruguay es considerado clave para terminar de pulir los sistemas internos, especialmente en momentos donde la provincia busca consolidar la unificación del Tablero Único Digital que provoca el cruce entre las partidas presupuestarias ejecutadas y el avance físico o territorial de los proyectos.