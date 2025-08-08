Javier Milei hablará por cadena nacional tras la derrota en Diputados y los vetos a leyes clave
El mandatario se dirigirá al país a las 21 para referirse a los proyectos que avanzaron en el Congreso y a los vetos firmados en defensa del "equilibrio fiscal". El oficialismo perdió 12 votaciones seguidas.
El presidente Javier Milei brindará este jueves a las 21 una declaración por cadena nacional, en la que se referirá a los proyectos aprobados por la oposición en la Cámara de Diputados y a los vetos que ya firmó, así como a otros que anticipa contra nuevas leyes que considera contrarias al equilibrio fiscal.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Hoy a las 21 horas hay una cadena nacional que brindará el Presidente de la Nación, precisamente haciendo alusión a los vetos y a lo ocurrido en el Congreso”, afirmó.
Derrota parlamentaria
El miércoles, el oficialismo sufrió una fuerte derrota política en la Cámara baja, donde perdió 12 votaciones consecutivas. Entre las medidas que obtuvieron media sanción están los aumentos para universidades nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, y la derogación de decretos clave sobre organismos como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y los institutos culturales.
Además, los bloques opositores lograron emplazar a comisiones para tratar los proyectos de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de beneficios para combustibles, impulsados por todos los gobernadores y ya aprobados por el Senado.
Aunque el Poder Ejecutivo anticipó que vetará todas esas iniciativas, el resultado parlamentario dejó al oficialismo en una posición delicada. Si las cámaras legislativas alcanzan los dos tercios, los vetos pueden ser rechazados y las leyes quedarían firmes.
¿Sesión clave el 20 de agosto?
Con ese objetivo, la oposición ya planea convocar a una nueva sesión para el 20 de agosto. La intención es aprobar definitivamente los proyectos de los gobernadores y, si consiguen los votos necesarios, avanzar con el rechazo a los vetos presidenciales de la ley de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.
Las leyes en cuestión fueron vetadas por Milei en las últimas semanas, lo que generó un fuerte repudio de asociaciones civiles, organizaciones sociales y hasta sectores moderados del Congreso.
Francos: “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”
En paralelo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sostuvo la línea dura del oficialismo. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, ratificó, reconociendo la derrota parlamentaria pero manteniendo firme la estrategia del Ejecutivo.
Francos fue más allá y desafió al Congreso en relación con los decretos de facultades delegadas que el Senado y Diputados buscan derogar. “Va a tener algún impacto, pero no demasiado. Ya están firmados e instrumentados”, afirmó. Y agregó: “Sacamos personal, reordenamos organismos y concentramos la decisión del gasto en los ministerios”.
Con este escenario, la cadena nacional de esta noche será clave para conocer cómo el Presidente buscará reordenar su relación con el Congreso y defender los ejes de su programa económico.
