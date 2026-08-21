El presidente Javier Milei encabezará este viernes en Rosario el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lo que marcará su regreso a la institución por tercer año consecutivo.
Milei regresa a Rosario para el aniversario de la Bolsa de Comercio
El Presidente encabezará este viernes el acto aniversario de la BCR, en un encuentro que tendrá como ejes la infraestructura, la logística y el potencial productivo de Santa Fe y la región.
La presencia del mandatario fue confirmada por la propia entidad luego de coordinar el operativo con el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar. El encuentro reunirá a autoridades, empresarios y representantes de sectores vinculados con la producción, las exportaciones y las finanzas.
Será, además, el primer aniversario de la Bolsa con Pablo Bortolato como presidente, quien destacó la predisposición del jefe de Estado para participar de este tipo de encuentros.
“Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene”, señaló Bortolato en declaraciones radiales.
Infraestructura y logística, en el centro de la agenda
Aunque no se anticiparon anuncios oficiales, la jornada tendrá como uno de sus principales ejes el desarrollo productivo de la región y las condiciones necesarias para potenciar la producción y las exportaciones.
En ese marco, la infraestructura ferroviaria ocupará un lugar destacado, especialmente por el proceso de concesión de las líneas ferroviarias y el futuro del Belgrano Cargas, una vía estratégica para el traslado de la producción del NOA y el NEA hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.
Un consorcio integrado por empresas agroexportadoras vinculadas a la Bolsa mantiene, precisamente, el interés en participar de ese proceso.
La agenda también contempla el desarrollo de la infraestructura vial y portuaria, dos aspectos considerados fundamentales para mejorar la competitividad y reducir los costos logísticos de las cadenas productivas.
El reclamo por mejores condiciones de infraestructura también fue sostenido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien viene planteando la necesidad de fortalecer la conectividad y la logística para acompañar el crecimiento productivo provincial.
El reclamo por las retenciones
Otro de los temas que forma parte de la agenda productiva es la reducción de los derechos de exportación. La BCR mantiene su histórico pedido para avanzar hacia su eliminación, aunque Bortolato consideró que actualmente no estarían dadas las condiciones para una reducción inmediata.
“Pregonamos siempre con la baja de retenciones y sabemos que su equipo económico quiere que se haga, pero somos coincidentes de que en este momento no estarían las condiciones para que bajen ahora mismo”, explicó.
De esta manera, la mirada de la entidad apunta a sostener una agenda de trabajo que permita mejorar la infraestructura, reducir costos logísticos, fortalecer la competitividad y ampliar las posibilidades de exportación desde una de las principales regiones productivas del país.
Milei llega a Rosario
El arribo del Presidente al Aeropuerto Internacional de Rosario está previsto cerca de las 19. Desde allí se trasladará en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval y luego continuará por vía terrestre hasta la sede central de la Bolsa.
Antes del comienzo del acto está previsto un saludo protocolar entre Milei, las autoridades de la institución, el gobernador Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Luego, el Presidente brindará su discurso ante un auditorio integrado por referentes del sector agroexportador, financiero y pyme.
La celebración de los 142 años de la Bolsa de Comercio de Rosario volverá a poner a Santa Fe y a la Región Centro en el centro de la agenda productiva nacional, con el desafío de transformar su capacidad de producción y exportación en nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.