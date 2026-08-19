Será la quinta vez que Javier Milei visite la ciudad de Rosario siendo presidente de la Nación. Esta vez, el mandatario nacional fue invitado al acto oficial por el aniversario de la Bolsa de Comercio de la Cuna de la Bandera; al igual a lo ocurrido en 2024 y 2025.
Milei con Rosario nuevamente en el horizonte: llega el viernes
El 21 de agosto por la tarde está previsto que el Jefe de Estado participe del acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad Cuna de la Bandera. Una semana trazada por la mesa política y contactos cercanos con el PRO.
La cita es el viernes 21 de agosto por la tarde, donde además de ser uno de los invitados especiales, se prevé que el Jefe de Estado hable ante los presentes y quienes sigan el evento vía streaming.
Así las cosas, el libertario completará su quinta estadía en la ciudad rosarina luego de asistir en dos oportunidades al acto por el Día de la Bandera (2024 y 2026) y las mencionadas presencias en la Bolsa.
Reconocimiento sanmartiniano
En el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, el presidente recuperó la frase sanmartiniana “Seamos libres, que lo demás no importa nada” para construir un puente entre la independencia del siglo XIX y el programa que impulsa desde la Casa Rosada.
Para Milei la Argentina fue perdiendo paulatinamente aquello que había conquistado. “Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar. Fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender. Fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor”, enumeró.
La causa, para el Presidente, estuvo en el crecimiento estatal. “Estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante”, afirmó.
Agenda semanal
Tras encabezar el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, llevado adelante en el Monumento al Libertador, el presidente libertario encara una semana de reuniones y encuentros políticos.
El martes 18, en Casa Rosada, se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11hs. y alrededor de las 13hs. ministros y asesores comenzarán con la reunión de la Mesa Política de la semana.
Dos horas después, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei encabezará el primer encuentro interdisciplinario que tendrá como objetivo la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, junto a ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, se reunirán con los gobernadores del Norte Grande para continuar con la evaluación del proyecto de zonas cálidas. Al día siguiente, Santilli recibirá al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la Casa Rosada.
El jueves 20, a las 12.30hs. Milei participará de la conferencia 'Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas', dentro del evento organizado por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), en el Hotel Alvear, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).