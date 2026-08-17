Acto en Retiro

Milei volvió a escena y emparentó la gesta de San Martín con su plan de gobierno

Después de nueve días sin actividades públicas, el Presidente encabezó en Retiro el homenaje por el aniversario de la muerte del Libertador y utilizó su discurso para enlazar la gesta sanmartiniana con los ejes de su gobierno. La aparición abre una semana que terminará el viernes con una visita a Santa Fe.