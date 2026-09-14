En Casa Rosada

Tras la reunión de Gabinete, Javier Milei recibió a legisladores libertarios

Por la tarde, el presidente estuvo con diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas claves.