El presidente Javier Milei protagonizó el acto por el Día del Maestro, en el que agradeció a las docentes y dejó un mensaje particular para los alumnos.
Milei en el Día del Maestro: acto encabezado y un particular video en redes
Durante un homenaje en el Palacio Sarmiento, el jefe de Estado valoró el hábito de la lectura ante alumnos y destacó la vocación de los docentes argentinos.
Desde el evento que tuvo lugar este viernes por la mañana en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, Milei recomendó al estudiantado leer, luego de calificar que se trata de una de las "herramientas más poderosas" y elogió las propiedades de los libros.
"Cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven. Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan. Es un ejercicio que nunca deben dejar de cultivar, porque los acompañará toda la vida", afirmó ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Consejos para los estudiantes
Asimismo, en otro pasaje del acto, el mandatario reveló que eligió la Biblioteca Nacional en honor a Domingo Faustino Sarmiento, y aseguró que al país lo construirán personas "esforzadas, honestas y responsables". "No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan, alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior y la vida se les va a ir abriendo camino", expresó ante los alumnos.
"Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa. Es ayudar a un compañero que se cayó en el recreo, es hacer la fila sin colarse aunque tengan apuro y también es no tirar el papel del alfajor al piso cuando no hay nadie mirando", planteó el libertario.
En la misma línea, afirmó: "Esto importa muchísimo porque un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien. Si uno tira un papel al piso parece que no pasa nada, pero si todos piensan que algo así, no cambia nada y hacen lo que quieren, las plazas se llenan de basura y nadie puede disfrutarlas".
"Hay algo más que me gustaría decirles, que quizás nadie les dijo: ustedes también son un ejemplo. Cuando un compañero los vea portarse bien o esforzarse va a pensar que él también puede. Ser un ejemplo no requiere ser grande ni famoso ni tener un cargo importante", subrayó además.
Por último, de cara a los maestros presentes, el Presidente elogió su tarea y agradeció el servicio y la vocación docente. "Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días", aseveró.
"Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. Así que a las maestras y maestros que hoy acompañan a estos chicos, muchas gracias. La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible", concluyó.
El video con Sarmiento
En el Día del Maestro que se celebra este viernes en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento (11 de septiembre de 1888), el presidente Javier Milei publicó un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que se lo ve dialogando con el prócer considerado el “padre del aula”.
A través de su cuenta de X y acompañado por el mensaje "Feliz Día del Maestro. MAGA!"(en referencia a la frase Make America Great Again), el mandatario compartió un video cuya escena principal transcurre en una oficina de la casa de Gobierno, donde se encuentra reunido con Sarmiento, quien le dice: “Así que critican sus formas, Don Javier”, "no se preocupe, a mí me decían lo mismo".
El padre del aula continúa: "Me acusaron de vehemente, de agresivo de provocar. Hasta me llamaron loco", a lo que Milei responde: “Eso suena familiar”.
“Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso”, prosigue quien fue presidente de la Argentina en el período 1868 - 1874.
En ese sentido, el actual presidente acota: "Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé Economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”.