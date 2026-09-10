En el Palacio Sarmiento

Milei encabezará un acto por el Día del Maestro con un discurso ante docentes y estudiantes

El Presidente liderará un evento institucional en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre. La presentación del mandatario se dará, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.