El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en el cual brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes.
Milei encabezará un acto por el Día del Maestro con un discurso ante docentes y estudiantes
El Presidente liderará un evento institucional en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre. La presentación del mandatario se dará, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.
El lugar seleccionado fue la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.
De acuerdo a lo que informó Presidencia, la actividad comenzará a las 11 y el jefe de Estado intentará enviar un mensaje a la comunidad educativa en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.
El impacto de las pruebas PISA
Fundamentalmente, tras los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a la edición de 2022.
La presentación del mandatario se dará, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.
Denuncias de la oposición
Dicha exposición derivó en denuncias penales planteadas por sectores de la oposición por presunto uso proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.
En ese ámbito, además de despacharse contra la prensa y su "arenga de carácter proselitista", el mandatario insistió en que "el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos", y repitió teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.
Con este encabezamiento, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar la postura del Gobierno respecto al rol docente y el rumbo de las políticas del área.