El diputado de la provincia de Santa Fe, José Corral presenta “Unidos Construimos”, una herramienta digital destinada a facilitar el contacto con los vecinos y canalizar reclamos, consultas, iniciativas y propuestas ante municipios y organismos provinciales.
José Corral presenta “Unidos Construimos”, una herramienta para acercar reclamos y propuestas
El diputado provincial explicó que la plataforma busca facilitar el contacto con los vecinos y canalizar pedidos ante municipios y organismos de la provincia.
Durante una entrevista en el noticiero Primera Mañana, de CyD Litoral, Corral explicó que la propuesta apunta a simplificar un proceso que muchas veces resulta engorroso para quienes necesitan plantear un problema y conocer qué respuesta tendrá.
“Queremos estar cerca, resolver problemas concretos o por lo menos ayudar a plantearlos y tener un feedback con el vecino”, sostuvo el legislador al explicar el objetivo de la iniciativa.
Una herramienta para canalizar pedidos
Según detalló Corral, el funcionamiento de “Unidos Construimos” es sencillo. El vecino podrá ingresar desde el celular o una computadora, seleccionar la opción para realizar una nueva consulta y dejar planteado su reclamo o propuesta.
La iniciativa contempla pedidos vinculados con distintas cuestiones de la ciudad o la provincia. El equipo del diputado recibe esas consultas, las analiza y busca canalizarlas ante el organismo o autoridad correspondiente, además de mantener el contacto con quien realizó el planteo.
“Lo peor que puede pasar es que presente el reclamo y después no sepa qué pasó, nadie se ocupó. ¿Por qué no me dicen si no se puede hacer? ¿Cuándo se hará? O qué recursos hacen falta”, señaló Corral.
El legislador contó que, durante los primeros días desde la presentación de la plataforma, recibieron casi un centenar de pedidos. Algunos ya fueron canalizados y otros permanecen en proceso, a la espera de reuniones o acciones vinculadas con cuestiones de mayor complejidad.
Entre los casos mencionados apareció un reclamo del barrio Los Hornos, donde vecinos plantearon la existencia de un basural y una situación vinculada con la judicialización de los terrenos. Corral señaló que se trata de un problema complejo y que desde su equipo buscan realizar un aporte y acompañar al municipio.
Reclamos concretos y gestión
La herramienta también puede recibir planteos relacionados con cuestiones que dependen del ámbito provincial. Corral puso como ejemplo posibles problemas de infraestructura, como una alcantarilla tapada o una defensa deteriorada, situaciones que pueden ser advertidas por los vecinos y comunicadas para su derivación al área correspondiente.
“Lo importante es escuchar al vecino, porque el vecino es el que tiene el termómetro, no solo del barrio, sino de la ciudad en la cual vive”, afirmó.
Durante la entrevista, el diputado también recordó una experiencia anterior con un club del norte de la ciudad de Santa Fe. La institución había recuperado un espacio abandonado para utilizarlo como lugar de juego y entrenamiento, pero necesitaba iluminación para poder continuar con las actividades después de la puesta del sol.
A partir del pedido, se gestionó la instalación de luces con fondos de la propia Cámara y el trabajo de un electricista. Según relató Corral, la mejora permitió ampliar la capacidad de entrenamiento de los chicos.
“Es un reclamo sencillo que tenía solución y que se canalizó en pocos días, pero ahora queremos hacerlo de manera más masiva a través de esta herramienta digital que nos permite estar más cerca”, explicó.
Corral vinculó la propuesta con la posibilidad de atender problemas cotidianos, pero también de recibir iniciativas o proyectos que puedan transformarse en nuevos planteos para la provincia. La herramienta, remarcó, busca mantener un contacto directo con los vecinos y acompañar cada pedido según el ámbito al que corresponda.
Para utilizar “Unidos Construimos”, los vecinos deben buscar la página identificada como “Unidos Construimos José Corral” y acceder al botón “Nueva consulta”. Desde allí pueden realizar el planteo y establecer el primer contacto con el equipo del diputado.