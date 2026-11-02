Un cambio de paradigma

Justicia Restaurativa: "No puede ser un programa auxiliar"

Osvaldo Marcón, María del Carmen Musa y Juan Cruz Chapuy expusieron distintas perspectivas sobre los alcances de un modelo que cuestiona la respuesta exclusivamente punitiva frente al delito. La discusión atravesó la relación con el sistema penal, la participación de las víctimas y la responsabilidad de las comunidades en la reparación del daño.