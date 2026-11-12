Para debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2027, los senadores del oficialismo y de la oposición recibirán el miércoles 18, a las 11, al ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, que seguramente concurrirá con parte de su equipo.
Senadores recibirán al ministro de Economía por la ley de Presupuesto
Pablo Olivares y parte de su equipo concurrirán a la Cámara alta el próximo miércoles 18, a las 11 horas. Está previsto que al día siguiente se trata la norma de cálculo de gastos y recursos para 2027.
El encuentro fue solicitado por los legisladores a poco de ingresado el mensaje y de que se acordara una preferencia para la próxima sesión, el pasado jueves 5. Se supone que el 19 de noviembre el Sanado tratará y aprobará la norma presentada por el Poder Ejecutivo Provincial en tiempo y forma.
Los encuentros entre funcionarios de la Casa Gris y legisladores sobre las leyes de este tipo suelen ser el escenario de pedidos especiales de senadores provinciales por obras en los departamentos que representan, o para asegurarse partidas al respecto.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, la reunión será en el recinto de la Cámara para permitir una labor más cómoda de todos los senadores que decidan concurrir.
El senador por San Cristóbal confirmó el día y el horario la semana pasada y subrayó la predisposición del funcionario a responder a las consultas que se presenten. En los años anteriores, la norma logró pasar por la Cámara alta sin votos en contra, ni abstenciones, y unas pocas objeciones puntuales de la oposición justicialista en minoría en el tratamiento en particular.
Más actividades
En la agenda de la semana próxima del Senado (este jueves 12 no sesionará) habrá además otra actividad, también vinculada a una iniciativa de la Casa Gris.
En la última reunión ingresó el Mensaje N.º 32/2026, correspondiente al Código de Implementación de los Derechos de las Personas Consumidoras de la Provincia de Santa Fe, que obtuvo preferencia para dentro de dos sesiones, y para hablar con representantes de instituciones vinculadas a la problemática se ha convocado a una reunión a realizarse el miércoles 18 de noviembre, por la tarde.
Por otra parte, en el Senado también se encuentra el Mensaje N.º 29/2026, referido a la incorporación al Sistema Provincial de Áreas Protegidas, en la categoría de Paisaje Protegido, de los inmuebles que conforman la Laguna El Hinojo, en el marco del convenio suscripto el 10 de agosto de 2024 entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Municipalidad de Venado Tuerto.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Conservación del Medio Ambiente y Cambio Climático, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En relación con este tema, se anunció una audiencia pública para el miércoles 25 de noviembre, a las 18 horas. Antes, a las 16, tendrá lugar otra audiencia pública sobre la creación del Parque Jaaukanigás, en respuesta a una petición de particulares en ese sentido.