En apenas cinco días, más de 4.500 personas de inscribieron para participar de la subasta de bienes decomisados al delito que se realizará el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de esta capital. Así lo confirmó a El Litoral Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales.
Ya hay inscriptos de todas las provincias para la subasta de octubre en Santa Fe
En cinco días se anotaron más de 4500 personas. Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de distritos con más atracción. El remate será el 16 de octubre próximo. Entre los lotes a vender se encuentran desde inmuebles hasta bicicletas y lanchas.
El trámite de anotarse es un requisito obligatorio que deben cumplir quienes deseen participar del evento. La posibilidad de hacerlo se abrió el pasado martes 29 de setiembre. Según reveló el funcionario, desde entonces y hasta la fecha se anotaron personas oriundas de todas las provincias argentinas. Hasta el momento, el ránking lo encabeza provincia de Buenos Aires seguida por Entre Ríos.
Escauriza estimó que si la inscripción continúa a este ritmo, podría superarse, incluso, el número de interesados que había logrado la última subasta realizada en la ciudad de Rosario. El plazo para anotarse vence el próximo jueves 8 de octubre.
Requisitos
Los interesados deberán ser mayores de 18 años y completar el formulario de registro en línea a través del sitio oficial del gobierno de la provincia. Podrán inscribirse junto a un acompañante pero ambos deberán estar registrados. Cada participante podrá adquirir un máximo de cinco lotes en total.
El gobierno cruzará los datos de los inscriptos para verificar que no tengan vínculos con organizaciones criminales relacionadas con los bienes decomisados.
El día de la subasta y para la correspondiente acreditación, se deberá presentar DNI tarjeta o digital; concurrir personalmente en el horario asignado y si se es comprador, abonar en el acto una seña del 10% (en efectivo o transferencia según disponga APRAD) y la comisión del martillero (6% para inmuebles, 10% para bienes muebles). El saldo restante se cancela dentro de los 10 días hábiles posteriores.
Qué se venderá
La próxima será la sexta subasta de bienes recuperados del delito que se realizará en lo que va de la actual gestión de Maximiliano Pullaro. Tendrá un total de 224 lotes compuestos por 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar. En el caso de los vehículos, se les modifica la chapa patente por una cuestión de seguridad. En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio, y el vehículo recupera la condición – desde el punto de vista del dominio- de 0 kilómetro.
Los precios iniciales representan entre un 30 y 40% del valor de mercado. Así, el inmueble de Rosario tiene un precio asignado de 40 millones de pesos; las lanchas, de 7 millones; las camionetas en 12 millones; autos y utilitarios desde medio millón de pesos; motocicletas desde 140 mil pesos, y bicicletas desde 30 mil.