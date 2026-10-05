Marcado interés

Ya hay inscriptos de todas las provincias para la subasta de octubre en Santa Fe

En cinco días se anotaron más de 4500 personas. Buenos Aires y Entre Ríos encabezan el ranking de distritos con más atracción. El remate será el 16 de octubre próximo. Entre los lotes a vender se encuentran desde inmuebles hasta bicicletas y lanchas.