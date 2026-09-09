El gobernador Maximiliano Pullaro dejó habilitados este miércoles cuatro nuevos puentes de hormigón sobre la Ruta Provincial 98s, entre Moussy y La Sarita, en el departamento General Obligado.
Pullaro inauguró cuatro puentes de hormigón en el norte santafesino
El gobernador dejó habilitados este miércoles cuatro nuevos puentes de hormigón sobre la Ruta Provincial 98s, entre Moussy y La Sarita. “Este norte postergado, empieza a ser el norte priorizado, debido a las políticas y a las inversiones que llevamos adelante”, destacó el mandatario santafesino.
Las estructuras reemplazan antiguos pasos de madera sobre el arroyo El Rey, con el objetivo de mejorar la seguridad y la transitabilidad en la zona. La inversión del Gobierno Provincial superó los 11.500 millones de pesos.
En la oportunidad, Pullaro indicó que “este norte postergado, empieza a ser el norte priorizado, debido a las políticas y a las inversiones que llevamos adelante” y recordó que esta obra es un compromiso que se asumió durante la campaña: “Muchos no creían que íbamos a llevar adelante una inversión tan importante, y menos de tres años después estamos inaugurando estos puentes”, destacó.
El gobernador señaló que “el desarrollo tiene que continuar en el norte santafesino, porque el norte es producción y gente de trabajo. Así que vamos a seguir invirtiendo, porque tenemos un verdadero modelo de desarrollo productivo y el desafío de contar con la infraestructura que nos permita producir más, para generar trabajo y crecimiento económico en esta región de la provincia”.
Por último, Pullaro reiteró que “en Argentina no hay obra pública, pero en Santa Fe en 30 meses invertimos lo mismo que en los últimos 8 años, en el momento más difícil de la economía. Avanzamos con la convicción de que con cada ladrillo o metro cuadrado de hormigón, le estamos dando más posibilidades a este norte, para que se desarrolle y genere crecimiento”, finalizó.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó al equipo de la Dirección Provincial de Vialidad que “llevó adelante esta obra importante, que jerarquiza la zona y da un paso seguro” a la producción y enumeró otras obras: el puente sobre el Paraná Mini y El Pindó; la Tercera Vía y “después vendrán los puentes del Quencho y el Careé”.
El senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, señaló que este Gobierno “cuando toma decisiones hace el esfuerzo para cumplirlas”.
En el mismo sentido, el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, agradeció por “esta obra, que simboliza que la deuda de la política con el norte se está empezando a saldar”; y la presidenta comunal de La Sarita, Carla Maurencig, indicó que los nuevos puentes “significan seguridad y arraigo”.
Participaron del acto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; los diputados provinciales Dionisio Scarpín y Maria del Rosario Mancini; y el juez federal, Aldo Alurralde.
Tercera Vía
Luego, Pullaro inspeccionó los trabajos para la concreción de la “Tercera Vía”, la nueva conexión vial entre Reconquista y Avellaneda, una de las obras de infraestructura vial más importantes que el Gobierno Provincial ejecuta en el norte santafesino, con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.
El gobernador detalló que la obra está en “los plazos esperados y antes de junio estaría terminada, si el clima nos lo permite”, y señaló que “tenemos el flujo de fondos para que no se pare”.
Son 2.600 metros de pavimentación en hormigón, dos rotondas y un nuevo puente de 200 metros de longitud que atraviesa el arroyo El Rey. El proyecto contempla una calzada de 7,30 m de ancho con banquinas consolidadas, iluminación en todo su recorrido, una bicisenda de 2 m y una senda peatonal sectorizada de 1,5 m.
Aulas y viviendas
Previamente, Pullaro, junto al ministro de Educación, José Goity, inauguró nuevas aulas en escuelas de Colonia Mascias, Saladero Cabal y La Brava, que se ejecutaron a través del programa 1000 Aulas, la iniciativa del Gobierno Provincial que busca mejorar la infraestructura escolar para posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados.
Asimismo, el gobernador entregó las llaves de sus casas a 12 familias de Romang, en las que el Gobierno Provincial invirtió más de 830 millones de pesos. Del total de viviendas ubicadas en barrio Hospital, 9 cuentan con dos dormitorios, 2 con tres y 3 están adaptadas para personas con discapacidad.
También estuvieron presentes Enrico; el director Provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli; el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani; y el intendente de Romang, Sergio Ramseyer.