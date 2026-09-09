Departamento General Obligado

Pullaro inauguró cuatro puentes de hormigón en el norte santafesino

El gobernador dejó habilitados este miércoles cuatro nuevos puentes de hormigón sobre la Ruta Provincial 98s, entre Moussy y La Sarita. “Este norte postergado, empieza a ser el norte priorizado, debido a las políticas y a las inversiones que llevamos adelante”, destacó el mandatario santafesino.