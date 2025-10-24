Encuentro clave

Milei y Caputo se reúnen con Jamie Dimon, el banquero más poderoso del mundo

El presidente argentino y el ministro de Economía participarán este viernes de una reunión con el CEO del JP Morgan en el marco del foro global que el banco realiza en Buenos Aires. En agenda, posibles préstamos, inversiones y respaldo internacional a la gestión libertaria.