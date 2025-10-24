Milei y Caputo se reúnen con Jamie Dimon, el banquero más poderoso del mundo
El presidente argentino y el ministro de Economía participarán este viernes de una reunión con el CEO del JP Morgan en el marco del foro global que el banco realiza en Buenos Aires. En agenda, posibles préstamos, inversiones y respaldo internacional a la gestión libertaria.
Uno de los bancos más influyentes del planeta, el JP Morgan, realiza esta semana su encuentro anual en Buenos Aires, una de las pocas ciudades de América Latina donde opera. Su CEO, Jamie Dimon, se reunirá este viernes con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El encuentro, previsto en un hotel cinco estrellas de San Telmo, se realizará a dos días de las elecciones legislativas y contará con la presencia de los principales ejecutivos del banco de inversión más grande de Estados Unidos.
Dimon llega en un momento en que el gobierno argentino busca reforzar la estabilidad financiera y proyectar señales de confianza hacia los mercados internacionales.
Un encuentro con fuerte impacto económico
Según se pudo saber, en la reunión podría discutirse un nuevo préstamo de los bancos de Wall Street destinado a fortalecer el swap de US$ 20.000 millones que el Tesoro estadounidense firmó con el Banco Central.
La expectativa del JP Morgan es que Milei brinde un discurso ante los principales ejecutivos del grupo financiero. No se descarta que participe también Luis Caputo, quien mantiene contacto directo con representantes del Tesoro norteamericano.
El banco estadounidense, que administra más de US$ 4 billones en activos, ocupa el quinto lugar a nivel global en volumen financiero. Su capitalización de mercado supera los US$ 820 mil millones, lo que lo convierte en un actor de peso en cualquier negociación con la Argentina.
La visita de Dimon coincide con el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos y la búsqueda de nuevos apoyos externos para consolidar la estrategia económica libertaria.
El desembarco del JP Morgan en el país
Desde la llegada de Milei al poder, el JP Morgan aceleró sus planes de expansión en Argentina. En los primeros meses del año cerró un contrato para instalar su nueva sede corporativa en el barrio porteño de Núñez.
La entidad ocupará más de veinte pisos en el futuro Centro Empresarial Libertador (CEL), donde prevé duplicar su capacidad operativa y aumentar su plantilla local.
El foro global del JP Morgan en Buenos Aires reúne a ejecutivos, funcionarios y empresarios de toda la región. Milei podría aprovechar el evento para exponer su visión de la economía argentina y ratificar el rumbo hacia un modelo de libre mercado.
Apoyo financiero y nueva estrategia educativa
La visita de Dimon llega tras un anuncio del Ministerio de Economía sobre la recompra de bonos de deuda soberana para reinvertir en educación. La medida apunta a reducir el costo de financiamiento y mejorar el perfil crediticio del país.
“Han comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, había dicho Pablo Quirno, antes de asumir como canciller.
El programa “Deuda por Educación” propone reemplazar deuda argentina en el mercado por financiamiento a tasas más bajas, en línea con la búsqueda de recursos más sostenibles.
Quién es Jamie Dimon
Jamie Dimon, de 69 años, es considerado uno de los banqueros más influyentes del mundo. Durante la crisis financiera de 2008, logró que JP Morgan sorteara el colapso mejor que sus competidores.
Su liderazgo consolidó la reputación del banco y lo transformó en una potencia global. Dimon inició su carrera en American Express, trabajó en Travelers Group y Citigroup, y asumió la dirección de JP Morgan Chase en 2005.
Su estilo pragmático y su influencia en los círculos económicos internacionales lo convirtieron en un interlocutor clave para gobiernos y grandes corporaciones.
