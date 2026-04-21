Lo que viene

Milei vuelve de Israel con un plan de gestión de iniciativa ejecutiva, parlamentaria y judicial

La vuelta del Presidente de Oriente Medio depara muchas novedades en materia de resoluciones ejecutivas y parlamentarias. También es prioridad la necesidad intrínseca de proteger la figura del jefe de Gabinete que va dejando el ostracismo y retoma su actividad