Esta semana Javier Milei logró concretar su deseo de visitar Israel pese al conflicto en Oriente Medio. Una tercera llegada que pone a prueba los compromisos asumidos con ese estado con el que se acordó, entre otras cosas, habilitar la embajada argentina en Jerusalén, algo que ya han ejecutado EEUU, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea.
Milei vuelve de Israel con un plan de gestión de iniciativa ejecutiva, parlamentaria y judicial
La vuelta del Presidente de Oriente Medio depara muchas novedades en materia de resoluciones ejecutivas y parlamentarias. También es prioridad la necesidad intrínseca de proteger la figura del jefe de Gabinete que va dejando el ostracismo y retoma su actividad
"El traslado implica –en materia geopolítica para la gestión libertaria- otra demostración de acercamiento incondicional que comparte con Donald Trump. Fuentes oficiales informaron que “se firmaron distintos memorándums relacionados con la Defensa y Ciencia e Innovación, hay otros que no puedo decir”, expresó la voz oficial, que al ser consultado por El Litoral con respecto a si los mismos tenían que ver con el tema del terrorismo, confirmó: “Si, terrorismo y algo más”, arremetió, para añadir, que “en este tercer viaje no sólo se materializa la profunda relación que tiene el Presidente con los líderes de esa potencia mundial, sino que también entre ambas naciones. Es la buena relación entre los dos países. Se profundizó esa relación, los vínculos y cooperación en distintas áreas”, aseguró el informante.
Uno de los hombres de Pablo Quirno en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Civilización le respondió a este medio acerca de si los israelitas asumieron algún compromiso de inversión en nuestro país. La contestación fue escueta: “Ellos todavía no se comprometieron con fondos para proyectos en particular. Lo que sí existen son intenciones empresariales en jugar fuerte en nuestro territorio. Es que el tema de las inversiones en general es algo que excede el vínculo entre los dos Estados”, concluyó.
Intramundos
Volviendo a los temas locales, que no dejan de producir ruido en los pasillos, despachos, galerías y patios internos de Balcarce 50, desde el ala sur de la sede ejecutiva se decidió salir a bajarle el tono a las internas, especialmente las que superficialmente se ven en las redes sociales. En particular las últimas que tuvieron como protagonistas al armador, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja –con denuncias contra usuarios de X por “presuntas amenazas e instigación a cometer delitos”-.
A esto se sumaron los cruces entre la legisladora ultramileísta Lilia Lemoine y el factótum de Las Fuerzas del Cielo Daniel Parisini, mezcladas con sus lealtades al líder libertario que está sentado en el sillón de Rivadavia. “Uno de los altos colaboradores del alto asesor Santiago Caputo prefirió esquivar la cuestión y eligió no referirse directamente al asunto, pero con tono irónico refrendó: “Me parece que le están dando retuit al Oráculo de Trenque Lauquen ¿quién es?”, se preguntó, y hasta se tomó un tiempo para desacreditar a algunos de los nombres que se mueven en el mundillo de las redes”.
Bromeando con una forzada analogía del pasado sonrió diciendo, “es que como sigan así, en algún momento las diferencias las van a tener que resolver en un símil bizarro de Ezeiza”, refirió rememorando aquel lejano retorno de Juan Domingo Perón en junio de 1973. El dirigente libertario aseveró que de todos modos “no está de acuerdo con mandar al frente a los tuiteros”. Un mensaje que sin dudas tuvo como destinatario al karinista Pareja. Hay una inflexión que los caputistas más fieles de la Casa Rosada siempre pretenden dejar en claro, y es que “El Gordo Dan” -y todos los denominados ‘cielistas’- son militantes de Milei, “no son de Santiago ni están bajo su ala, son militantes del Presidente, más allá de matices y divergencias que no ponen en juego objetivos prioritarios, como, por ejemplo, la reelección de Javier y la continuidad de las ideas de la Libertad por muchas décadas”, concluyó el portavoz informal.
La actividad de Manuel Adorni
Mientras los hermanos Milei, el canciller Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques participaron de la comitiva argentina en Oriente, en el palacio rosado el funcionario más activo fue el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Así como estuvo con el ministro Luis Caputo apenas retornó de Washington tras su visita a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, hizo lo propio con el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, porque se adelantó que se está trabajando en el armado y firma de nuevos decretos que el primer mandatario rubricará en su retorno a Buenos Aires.
Otro dato, es que además se analizaron cuestiones judiciales relacionadas con la Procuración del Tesoro. A la vez que prepara el informe de gestión que brindará en la Cámara baja el próximo miércoles 29 de abril –evento que se prepara con pompas y palcos que podrían tener la presencia de Karina, Javier Milei y otros integrantes de la Jefatura-, y sin detenerse en el avance de las causas judiciales federales que activan en su contra en Comodoro Py Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el todavía vocero organiza más mesas políticas y un par de reuniones de Gabinete que podrían activarse la semana entrante. Los capitostes violetas han optado por hacer oídos sordos a las diatribas de aliados como el amarillo Cristian Ritondo y un hombre cercano a él, Oscar Zago, quien dijo, ahora como cabecilla del MID y ex jefe de bloque de LLA en Diputados- que “Adorni tiene el boleto picado”. Los comentarios sobre este último en la Casa de Gobierno son irreproducibles.
En torno a este esquema programático -que viene con pro y contras en el Parlamento nacional- la comandancia del mileísmo está tomando los pasos a seguir con bastante sigilo. Consideran que los frenos judiciales, per Saltum de por medio –o no- se van a encaminar. Trátese del Financiamiento Universitario; el nuevo proyecto de Discapacidad; Modernización Laboral y la Ley de Glaciares.
Del primero se especificó que, “el problema que tenemos es el stock. El 80% del Presupuesto 2026 está comprometido. El de Presupuesto fue enviado a la Corte para que pidan conjueces o resuelva Contencioso Administrativo. Eso nos da tiempo para tratar de resolver cómo afrontar el stock que establece la ley y el flujo para que se concrete el pago de 2.5 billones y medio de pesos que el Presidente dijo hace tiempo que quiere que los docentes universitarios cobren bien y las universidades tengan todo. Pero tenemos un problema de stock. La justicia ordenó el pago de una suma que calculó y nosotros sabemos que no es la real”, plantearon en Rosada.
“Lo que piden excede lo que pueda dar el Gobierno, pero vamos a cumplir con lo que estable la Justicia. Lo de la reforma Política Electoral empezó a ser puesto en duda debido a las necesidades de aliados de radicales y de Propuesta Republicana que deberán dirimir en ese plano sus diferencias en los pagos que administran. “Se prorrogarán como el año pasado. Igual la Boleta Única de Papel (BUT) se tiene que democratizar en toda la Argentina y lo del financiamiento a los partidos políticos en un bochorno que si no se controla, la verdad es que sólo beneficia a un conjunto de vivos que siempre recaudan con el mismo curro de los sellos de goma”, consignó un colaborador partidario y ministerial que juega fuerte en la provincia de Buenos Aires pero que está muy cercanos a los primos Menem, encargados máximos de ese rol de vincularse con caciques territoriales de toda índole. "En cada distrito aplica una estrategia distinta, hay que estudiarlo", especificó la garganta gubernamental.
En línea con este plan, otro de los que apuesta fuerte a que los gobernadores den el ok a las reformas políticas señaló que este “es un proyecto muy ambicioso, con cambios profundos en el sistema electoral”, y sumó que “hacia adentro de LLA la interacción de acordar es generalizada”. En ese orden, dio a entender que hacia adentro del espacio libertario ya está todo acordado. No hay nada más para debatir”, subrayó. “Los cambios estructurales que queremos están relacionados con la modificación de la Ley de partidos políticos, de financiamiento y de campaña electoral. La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) queremos que sea un método de elección de representantes distinto”, enfatizó el asistente presidencial que garantizó que “está casi terminada la reforma que queremos, pero se tarda porque es muy ambicioso y queremos que se trate seriamente”, cerró.