Recibió a empresarios

Milei apuesta a la industria del cobre: “Será la mayor inversión extranjera directa en la historia del país”

El encuentro del presidente con al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre tuvo lugar en la Casa Rosada durante el feriado. También participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.