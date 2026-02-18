Milei apuesta a la industria del cobre: “Será la mayor inversión extranjera directa en la historia del país”
El encuentro del presidente con al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre tuvo lugar en la Casa Rosada durante el feriado. También participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Javier y Karina Milei y Pablo Quirno en la reunión de trabajo con autoridades de Vicuña Corp.
El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, country director de la compañía de cobre, tras el anuncio de este lunes de lo que fue denominado por el Gobierno como la “mayor inversión extranjera directa en la historia del país”.
Durante el encuentro, las autoridades de la compañía destacaron que esta decisión se sustenta en el marco de “previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, impulsado por el Gobierno. Señalaron que, sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina.
Según Quirno, “Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”.
Se estiman así “US$ 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol. De ese total, se prevén US$ 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre en 2030”.
Vicuña Corp., cuyos principales accionistas son BHP y Lundin Mining, posicionará a la República Argentina entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, indicó el Gobierno en un comunicado.
Quirno dio más detalles sobre las inversiones en el sector
En tanto, Quirno dejó un mensaje en X: “La Argentina será próspera. No hay feriado para las inversiones”. Detalló que: “Vicuña Corp., cuyos accionistas son BHP y Lundin Mining, anunció una inversión estimada de US$ 18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol, con US$7.000 millones de inversión entre hoy y el primer concentrado de cobre en 2030”.
La publicación de Quirno en X.
Según expresó el funcionario, el panorama para la Argentina mejora, “gracias a las reformas estructurales impulsadas por el presidente, Javier Milei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes”.
De esta forma, “Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”, añadió el canciller para sumar que es “top 5 a nivel mundial”.
En este contexto, respecto del anuncio dijo que es: “Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos” porque “creamos las condiciones para que esto suceda, seguiremos avanzando”.