Movilidad eléctrica en Santa Fe

Proponen tarifas diferenciadas e instalar más puestos de carga de vehículos

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó dos proyectos de ley para acompañar el crecimiento del sector. Los usuarios podrán ahorrar hasta un 60% en la factura eléctrica en cargas residenciales. “Con el nuevo esquema tarifario, un auto podría hacer 360 kilómetros por ocho mil pesos”, afirmó. Asimismo, propuso sumar puestos de cargas en espacios públicos, estacionamientos privados, rutas provinciales, estadios y shoppings.